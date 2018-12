Ministrul Educației visează la tabla inteligentă și laptop în fiecare bancă

Ecaterina Andronescu, a declarat, miercuri, că una dintre principale priorităţi ale mandatului său este dotarea fiecărei clase cu o tablă inteligentă, iar fiecare elev să aibă pe bancă un laptop, în condiţiile în care, momentan, şcolile sunt dotate necorespunzător, cu calculatoare de acum 20 de ani.

Ea a participat la evenimentul de lansare a platformei de educaţie financiară TAXEDU, un proiect-pilot al Uniunii Europene ce are scopul de a-i educa pe tineri cu privire la taxe şi impozite şi la felul în care acestea le influenţează vieţile.



"Este adevărat că taxele şi impozitele ne proiectează viitorul în măsura în care o parte importantă dintre aceste taxe merg către educaţie şi fac educaţia mai performantă. Spun acest lucru cu toată îngrijorarea pe care o am legată de momentul pe care îl trăim acum în educaţie. Aş vrea să evoc în faţa dumneavoastră faptul că anul 2018 ne-a adus în situaţia să avem, la examenul de evaluare de la clasa a VIII-a, 55.000 de absolvenţi care nu au luat nota 5 la acest examen, din 150.000, ceea ce fără îndoială este o dramă. Este o dramă a sistemului de educaţie, dar este o şi dramă a acestei ţări, în egală măsură", a spus Andronescu.



Ea a apreciat că sistemul educaţional nu se mai poate susţine singur şi are nevoie de implicarea mediului de afaceri.



"Rugămintea mea este de a fi împreună cu şcoala în încercarea de a aduce un plus sistemului educaţional. Pentru că eu cred că sistemul educaţional nu mai poate să se refacă doar prin propriile forţe, are nevoie de companiile de stat, de companiile private, în încercarea aceasta de a face şcoala mai performantă", a susţinut ministrul.



Andronescu a arătat că în şcolile din România se lucrează în prezent cu calculatoare de acum 20 de ani.



"Este absolut nepotrivit pentru momentele pe care le trăim şi, de aceea, unul dintre obiectivele majore ale acestui mandat al meu, care nu ştiu cât va fi, este încercarea de a aduce în fiecare sală de clasă o tablă inteligentă şi pe banca fiecărui elev un laptop. Cred că este minimul necesar pe care trebuie să-l facem în aşa fel încât, pentru această generaţie, obişnuită într-o proporţie copleşitoare de acasă cu tableta, o generaţie pentru care componenta memoriei vizuale este mult mai dezvoltată, în dauna celorlalte componente, să creştem în şcoală achiziţiile pe care ei le au în educaţie în timpurile de acasă sau în învăţământul preşcolar", a continuat ministrul Educaţiei.



Ea le-a spus guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, şi secretarului de stat din Ministerul Finanţelor Oana Iacob, prezenţi la eveniment, că le va adresa frecvent rugămintea de a sprijini sistemul de învăţământ.



"Pentru că nu este un sprijin pe care îl daţi unei persoane aşezate temporar pe scaunul de acolo, dar cred că dăm un sprijin României prin modul în care formăm elevii în şcolile noastre", a precizat Andronescu.



În opinia sa, România trăieşte astăzi o dramă legată de migraţia românilor.



"În anul 2001, în primul meu mandat, aveam în sistemul de învăţământ 4,2 milioane de elevi. Astăzi avem 2,9 milioane de elevi. Această scădere dramatică nu are cum să nu afecteze companiile, instituţiile de stat. Ca urmare, cred că în strategia de dezvoltare a României atenţia pentru a încerca să limităm migraţia trebuie să fie aşezată pe podiumul preocupărilor tuturor celor care se uită cu ochii larg deschişi la ceea ce înseamnă România secolului al XXI-lea", a mai arătat Andronescu.