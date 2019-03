Ministrul Educației anunță schimbări majore la BAC. Ce li se pregătește elevilor

Ministrul Educației pregătește schimbări majore la BAC. Ce li se pregătește elevilor

Ministrul Educatiei, Ecaterina Andronescu, a declarat, miercuri, la intalnirea cu primarii municipiilor, ca are in vedere modificarea examenului de Bacalaureat in ceea ce priveste liceele tehnologice.

"Liceul tehnologic este, dupa opinia mea, cea mai mare vulnerabilitate a sistemului de invatamant, in acest moment. Ca urmare, incercam sa vedem cum putem sa-l regandim si sa-l transformam in liceu tehnologic dual, cu un Bacalaureat diferentiat. Este nivelul urmator de pregatire dupa scoala profesionala, si cred ca lucrul acesta trebuie sa-l facem si sa-l restructuram prin lege", a declarat Andronescu, la intalnirea cu primarii municipiilor, noteaza ziare.com.



Totodata, Andronescu a anuntat ca vrea schimbari si in ceea ce priveste laboratoarele in scoli, dar si legate de programul de incepere a orelor.







"Nu mai avem laboratoare in scoli si ma gandesc la o formula sa construim laboratoare mobile si de a deplasa aceste laboratoare de la o scoala la alta. Daca am putea sa gandim o formula prin care nu toate scolile sa inceapa la ora 8, sa incercam sa decalam programul si sa nu supra-aglomeram orasul", a explicat Andronescu.