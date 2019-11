Ministrul Educației anunță noi măsuri: ''E spre ,,binele elevului''

Noul ministru al Educației anunță noi măsuri pentru un parcurs "corect educaţional al elevului".

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare se vor comasa, pentru că în cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării trebuie să funcţioneze un laborator de cercetare propriu, care să livreze documente de politici educaţionale corecte, pentru un parcurs "corect educaţional al elevului", a declarat joi ministrul Monica Anisie, la preluarea mandatului.



"Referitor la comasarea celor două entităţi - Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei şi Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare -, îmi doresc de la acest mandat să ne bazăm pe nişte politici educaţionale corecte. Prin urmare, ca să poţi face o evaluare şi o examinare corectă trebuie să te bazezi pe studiile ISE. Până acum nu s-a întâmplat acest lucru. Sunt oameni foarte valoroşi în cadrul Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei, cercetători la care nu renunţăm, pentru că eu îmi doresc în cadrul ministerului un laborator de cercetare propriu, care să îmi livreze documente de politici educaţionale, documente corecte pentru un parcurs corect educaţional al elevului. Prin urmare, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei se comasează cu Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare în binele elevului, pentru a putea astfel ca orice decizie care se ia pe evaluare-examinare să fie bazată pe studiu", a precizat Anisie.







Prezent la Ministerul Educaţiei, premierul Ludovic Orban a spus că după restructurarea ministerelor urmează şi o restructurare administrativă în care intră şi agenţii, autorităţi, oficii şi alte entităţi subordonate ministerelor sau Guvernului, iar acest lucru presupune realizarea unui audit extern, potrivit Agerpres.



"Avem mai mulţi paşi pe care i-am parcurs, primul lucru a fost restructurarea ministerelor prin care de la 28 am ajuns la 16, urmează pasul doi. Orice entitate cu personalitate juridică are aproximativ 60% dintre angajaţi care nu furnizează servicii directe către cetăţean şi reprezintă personal de întreţinere: resurse umane, buget economic, audit ş.a.m.d. În general, concentrarea în entităţi funcţionale care să aibă capabilităţi şi care să cuprindă angajaţi care să fie dedicaţi realizării misiunii către clienţi, către cetăţeni, reprezintă una dintre direcţiile noastre de acţiune. În prima fază facem un audit la nivelul ministerelor, urmează hotărâri de organizare şi funcţionare a fiecărui minister în parte. În acelaşi timp, declanşăm un audit extern care să evalueze întreaga administraţie, inclusiv agenţii, autorităţi, oficii şi toate entităţile care sunt subordonate fie ministerelor, fie Guvernului. Am să vă dau exemplul de la Guvern - am format departamente fără personalitate juridică în subordinea Secretariatului General, pentru ca în departamentele respective să lucreze doar angajaţi care prestează servicii efectiv către categoriile de clienţi pentru care sunt înfiinţate entităţile. În schimb, tot ce înseamnă chestiuni de buget, de reprezentare juridică, de resurse umane sunt asigurate de o singură entitate la nivelul Secretarului General", a arătat premierul.