Ministrul Ecaterina Andronescu, despre decizia CNA de a suspenda emisia Realitatea TV: "Dezavuez!"

Ecaterina Andronescu

Ministrul Educaţiei, Ecaterina Andronescu (PSD), a acordat un interviu site-ului realitatea.net, interviu care va fi publicat în cursul zilei de astăzi.

Printre alte subiecte, Ecaterina Andronescu s-a referit şi la decizia CNA de suspenda emisia postului Realitatea TV.

"Dezavuez. Sincer va spun, uitandu-ma la dumneavoastra fix. Imi pare rau ca nu am avut posibilitatea sa spun pana acum. Nu am inteles de ce, nici nu am avut timp, ca sunt ocupata aici, la Minister, de ce CNA a facut lucrul acesta, dar cred ca asemenea lucruri nu reprezinta solutii pentru societatea romaneasca a secolului 21. De aceea, raspicat spun, dezavuez suspendarea emisiei postului Realitatea", a afirmat ministrul Educaţiei.

Realitatea TV a fost sancționată de CNA, joi, 17 ianuarie 2019, pentru modul în care a dezvăluit, cu imagini, tot ceea ce s-a întâmplat acum 5 luni, la mitingul Diasporei din 10 august 2018. Astfel, CNA a suspendat emisia postului Realitatea TV, preţ de 10 minute, între orele 19:00-19:10, pe data de 17 ianuarie 2019.