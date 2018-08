Ministrul de Interne, explicații în Parlament despre violențele de la protestul Diasporei

Ministrul de Interne, Carmen Dan, prefectul Capitalei și șeful Jandarmeriei vor merge marți la audieri în Parlament, pentru a da explicații despre violențele din timpul protestului Diasporei din 10 august.

Ministrul de Interne susține că întreaga coordonare a intervenţiei jandarmilor în Piaţa Victoriei din seara de 10 august s-a desfăşurat sub supravegherea unui procuror militar, scrie agerpres.ro.

Carmen Dan a respins, totodată, informaţiile potrivit cărora chiar ea ar fi fost implicată în coordonarea acţiunilor Jandarmeriei Române.

"În ultima vreme am auzit foarte multe invenţii, care nu pot fi numite ştiri, despre faptul că aş fi constituit diverse celule, diverse comitete. Eu cred că sunt unii care îşi doresc cu orice chip să scape de ministrul de Interne şi de Guvern. Eu zic să rămânem într-o stare de normalitate. (...) Până la urmă, sunt acele verificări care se vor face, sunt la dispoziţia organelor de anchetă, chiar îmi doresc ca acestea să-şi facă treaba şi să stabilească în ce mod ministrul şi-a exercitat competenţele, plecând de la ideea pe care am susţinut-o şi cu ocazia ieşirii mele de sâmbătă, că nu mi-am depăşit în niciun fel competenţele legale, iar Jandarmeria şi-a coordonat toată intervenţia în piaţă sub supravegherea unui procuror militar care a fost în piaţă", a declarat ministrul la sediul MAI.

În opinia sa, nu există motive să-şi reproşeze ceva în legătură cu modul în care şi-a exercitat competenţele de ministru, iar dacă se va dovedi că au fost comise abuzuri, cei vinovaţi vor răspunde personal.

La mitingul Diasporei, din data de 10 august, cel puţin 440 de persoane au fost rănite - atât protestatari, cât şi jandarmi -, după ce Jandarmeria a folosit în repetate rânduri gaze lacrimogene şi tunuri cu apă. De altfel, echipajele SMURD au refuzat să mai intre în zonă, din cauza aerului irespirabil.

Peste 110.000 de oameni şi-au strigat disperarea în stradă, în faţa Executivului, deşi premierul României, Viorica Dăncilă, se afla în concediu.

La ora 23:00, Jandarmeria a primit ordin să evacueze Piaţa în forţă, iar la nivelul Poliției Capitalei s-a dat alertă COD ROŞU gradul IV. Din acel moment, lucrurile au degenerat şi protestul a devenit unul de o violenţă fără precedent. Într-un mesaj transmis târziu în noapte, preşedintele Klaus Iohannis a condamnat "ferm" intervenţia brutală a Jandarmeriei şi a cerut ministrului de Interne să dea "urgent" explicaţii.