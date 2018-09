Ministrul de Finanțe recunoaște că s-a golit fondul de rezervă al Guvernului

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a recunoscut că fondul de rezervă al Guvernului a ajuns pe zero, în ciuda mesajelor anterioare ale Executivului.

Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat, marți seară, că la rectificarea bugetară, a fost alimentat fondul de rezervă al Guvernului care ajunsese pe zero, deoarece s-au făcut plăți de 600 de milioane de lei doar pentru despăgubirea persoanelor afectate de inundații.

"La rectificare, noi am alimentat acest fond de rezervă, care era la momentul respectiv zero, pentru că am plătit foarte mult și pe partea de inundații", a declarat Eugen Teodorovici, la TVR 1.

Întrebat dacă banii din fondul de rezervă al Guvernului au plecat și către plată salariilor, ministrul Finanțelor a precizat că "din fondul de rezervă nu poți să duci în salarii, duci în partea de investiții, în zona asta de refacere a unor proiecte de infrastructura. 600 de milioane de lei s-au dus numai pe zonă această, inundații".

La data de 24 august 2018, Teodorovici declara: "Legea Salarizării a produs efecte, de aceea e nevoie de o rectificare care vizează și salariile".

Chiar dacă acum Teodorovici spune că a fost nevoie de rectificare pentru că nu fuseseră cuprinse în buget calamitățile, în toată perioada contrelor între Palatul Victoria și Cotroceni pe tema rectificării, Guvernul a spus că e nevoie să fie adoptată pentru că altfel rămân fără bani pensionării, salariații, mamele, iar pacienții nu vor mai putea beneficia de tratament.