Ministrul de Finanțe, anunț de ultim moment despre bugetul pe 2019

Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a afirmat, sâmbătă dimineața, într-o emisiune, că, la ministerul de resort, a fost finalizat proiectul bugetului de stat, relatează Mediafax.

„Când vine Parlamentul, din vacanță, va găsi proiectul de buget realizat, propus, am făcut calculat, estimări. Știți că suntem o Coaliție la guvernare, este normal ca acest proiect să se discute. Noi, Finanțele, am terminat partea de buget. Urmează această discuție la nivelul Coaliției. Atunci când toate lucrurile sunt convenite, se afișează public. Nu este niciun fel de problemă în a finanța ceea ce înseamnă zi de zi - ministere, agenție, salarii, investiții. Am avut discuții cu ministerele - știu cum au de procedat", a spus, Eugen Teodorovici, sâmbătă dimineața, într-o emisiune la Antena 3.

Bugetul este construit cu un PIB de 1.022,5 miliarde de lei (221,5 milioane de euro), o creștere economică de 5,5% și un deficit bugetar de 2,5%, potrivit ministrului Finanțelor.

De asemenea, bugetul este construit pe o inflație de 2,8%, în condițiile în care în noiembrie a fost de 3,43%, un curs de schimb leu/euro de 4,62 lei, în condițiile în care, în prezent, este de peste 4,67 lei, și o creștere a numărului mediu de angajați de 3,8% (5,3 milioane de lei).

Ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, a explicat, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune, motivele pentru care Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2018, cea cu numeroase modificări, nu a fost discutată cu mediul de afaceri.

„Această ordonanţă, 114, ar fi fost ideal să fie discută în prealabil cu mediul de afaceri şi cu toţi actorii implicaţi, numai că era un risc foarte mare să nu treacă. Nu pe motive de cele logice, ci din foarte multe şi mari interese din zona marilor companii. Acesta a fost singurul motiv", a menţionat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, sâmbătă dimineaţa, într-o emisiune la Antena 3.

OUG nr. 114/2018 a fost adopată de Executiv la data de 21 decembrie, dar a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 de sâmbătă 29 decembrie 2018. Actul normativ cu aproape 100 de articole introduce taxa pe activele financiare ale băncilor, plafonarea preţului gazelor naturale şi a energiei electrice la producători la 68 lei/MWh, noi taxe pentru jocuri de noroc online, majorări de taxe pentru firmele din telecom, precum şi noi reguli privind Pilonul II de pensii.