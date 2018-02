Ministrul de Externe ungar s-a înţeles cu Dragnea, pentru UDMR, privind Liceul Romano-Catolic

Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni pentru agentia de presa MTI ca "Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, ca Guvernul Roman se va tine de promisiuni", anunţă Hotnews.ro.

Szijjarto a facut aceste declaratii luni, dupa ce a avut intalniri cu sefii Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, si cu ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu. Szijjarto, cunoscut pentru ca le-a interzis diplomatilor maghiari sa participe la festivitatile de Ziua Romaniei, ar fi insistat puternic pentru o intalnire cu Melescanu, dat fiind ca avea stabilita o intalnire cu seful PSD, Liviu Dragnea, potrivit unor surse politice. In cele din urma, Teodor Melescanu l-a primit luni, dar Ministerul roman de Externe nu a emis nici un comunicat de presa.

"Parte a acesteia (colaborarii cu Romania - n.red.) trebuie sa fie respectul reciproc al drepturilor minoritatilor conform standardelor europene, iar minoritatile sa fie privite ca o resursa. Guvernul maghiar urmareste cu atentie sporita procesul de reinfiintare al liceului romano-catolic din Targu Mures, si are incredere in promisiunea liderului coalitiei politice de la Bucuresti, domnul Liviu Dragnea, presedintele Camerei Deputatilor, ca Guvernul Roman se va tine de promisiuni. Urmarim acest subiect cu atentie, suntem in permanenta legatura cu liderii UDMR", a declarat Peter Szijjarto agentiei ungare de presa MTI.

Reamintim ca Liviu Dragnea a declarat in septembrie anul trecut ca l-a asigurat intr-o convorbire telefonica pe premierul maghiar Viktor Orban ca "situatia liceului catolic din Targu Mures va fi rezolvata prin HG sau lege".