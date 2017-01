Ministrul Culturii: "Cum s-a ajuns de la 5 la 11 milioane de euro în cazul Cuminţeniei?"

Ionuţ Vulpescu, ministrul Culturii, a vorbit, în Ediţia Specială, cu Octavian Hoandră, de la Realitatea TV, despre cum arată agenda Ministerului Culturii în acest an, explicând că România nu s-a aflat niciodată în rolul de a organiza atât de multe evenimente culturale într-un timp atât de scurt.

Ministrul Culturii a explicat, într-un dialog cu realizatorul TV Octavian Hoandră, că există multe întrebări rămase fără răspuns în cazul Cuminţeniei Pământului, una dintre acestea fiind cea legată de creşterea plafonului sumei maxime pe care Executivul vroia să o ofere pentru sculptura lui Brâncuşi de la 5 milioane de euro la 11 milioane de euro, în doar câteva luni.



Astfel, Ionuţ Vulpescu a declarat, la Realitatea TV, că este surprinzător faptul că Ministerul nu şi-a exercitat dreptul de preempţiune şi în alte cazuri, dar că, la fel de important, eşecul campaniei prin care s-a încercat colectarea publică reprezintă un semnal de alarmă pentru orice viitoare campanie de strângere de fonduri în scop cultural.



"Fac un anunţ în premieră. Există un fond la nivelul ministerului Culturii care să permită ministerului să îşi exercite dreptul de preempţiune. Fondul a existat ani de zile, pe hârtie, fără să fie niciun leu în el. Ministerul nu şi-a exercitat acest drept şi în alte cazuri, de exemplu colecţia familiei Manu, tablouri Aman, Tătărăscu...Sunt câteva chestiuni legate de Cuminţenia Pământului...e o discuţie cum s-a ajuns la aceste 11 milioane. Erau 140 de ani de la naşterea lui Brâncuşi...prin lege, Parlamentul a înfiinţat un muzeu la Târgu Jiu, nu s-a întâmplat nimic într-un an.

Eu am plecat de la minister în 2015, în decembrie, când ministerul oferise un plafon maxim de 5 milioane de euro....am aflat că în februarie, trei luni mai târziu, Guvernul va cumpăra Cuminţenia cu 11 milioane...ce s-a schimbat pe piaţa operelor de artă ca să justifice o astfel de creştere? Asta este întrebarea...s-a făcut o altă expertiză? Nu ni s-au oferit aceste detalii. Cele 5 milioane de euro ca plafon maxim au apărut în urma unei expertize, cu o comisie de 5 oameni, formată din oameni din ministere şi oameni din principalele muzee de Artă. E trist că în urma acestei campanii care nu a avut finalul scontat nicio altă campanie culturală nu are şanse bune, în România", a precizat Vulpescu.



Ministrul Culturii a mai explicat că, pentru prima dată, creşterea salarială din Programul de Guvernare al PSD se va referi şi la personalul tehnic, nu doar la artişti şi actori. Mai mult, publicaţiile culturale vor juca un rol important.



Vulpescu a precizat că 1.2 milioane de euro vor fi alocate, an de an, publicaţiilor culturale.