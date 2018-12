Ministrul Culturii, audiat în comisia de specialitate marțea viitoare

El a spus că ministrul Culturii a confirmat că va veni la comisie marţea viitoare, la ora 12,00, menţionând că este normal ca acesta să-şi prezinte priorităţile mandatului.



Deputatul USR Iulian Bulai a precizat într-un comunicat de presă că a cerut detalii despre priorităţile pe care ministrul Culturii şi le-a stabilit pentru acest mandat.



"Am trimis preşedintelui Comisiei pentru cultură o solicitare de chemare la audieri a noului ministru al Culturii, domnul Valer-Daniel Breaz, deoarece consider că este neapărat necesar ca acest mandat să înceapă printr-un dialog. Experienţele cu miniştrii anteriori ne-au arătat că nu putem colabora în alte condiţii. Nu am primit un răspuns oficial până acum la această solicitare, însă la o întâlnire informală, domnul Breaz mi-a garantat că va fi prezent în comisie săptămânile viitoare, astfel încât să putem discuta aplicat asupra desfăşurării şi bilanţului Centenarului. De asemenea, această întâlnire va fi o ocazie excelentă pentru a lămuri felul în care domnul Breaz abordează chestiunea transparenţei în ministerul pe care-l conduce, de pildă, în ceea ce priveşte caracterul public al CV-urilor funcţionarilor publici. Sper să putem avea o relaţie de colaborare, de preferat mai bună decât cu predecesorii actualului ministru", a precizat deputatul USR.