Ministrul Apelor vrea ca vânarea cormoranilor să fie permistă: ”Se discută modificarea legii”

Ministerul Apelor și Pădurilor așteaptă ca președintele Klaus Iohannis să promulge bugetul de stat pe acest an, astfel încât să se poată aloca bani din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului pentru realizarea unor lucrări de consolidare în zona falezei de la Costinești. Ministrula vorbit și despre proiectul de circa 800 de milioane de euro care se va derula la malul mării și despre care spune că este un proiect îndrăzneț, scrie realitateadebistrita.net

Ministrul Apelor și Pădurilor, Ioan Deneș, a vorbit într-o conferință de presă organizată la Bistrița despre situația de la malul mării, acolo unde în zona Costinești au apărut probleme în zona de faleză. Potrivit ministrului, se așteaptă promulgarea bugetului de stat pentru ca să se poată aloca fonduri pentru consolidarea falezei de la Costinești.

Acesta a declarat că legea vânătorii va fi modificată, astfel încât să fie permisă vânarea cormoranilor, specie protejată de lege în prezent.

Ministrul a spus că problema adusă în atenţia publică de ministrul Agriculturii, Petre Daea, este una extrem de serioasă.

”La faleza de la Costinești, anul trecut, în vizita de lucru pe care am avut-o înainte de 1 mai, împreună cu specialiștii din Administrația Bazinală Dobrogea Litoral am vizitat litoralul românesc, inclusiv zona acestei faleze și am observat că era consolidată cu grinzi metalice, aflate într-o poziție extrem de periculoasă pentru ca acea plajă, acea zonă de faleză care era și cu plajă să fie una pe care turiștii să aibă o siguranță și o liniște a desfășurării concediilor, week-endurilor pe care le petreceau în acea zonă. Am dispus atunci să se împrejuiască acea zonă, să nu mai aibă acces turiștii în perimetrul respectiv, iar iarna aceasta, Marea Neagră, care este o mare capricioasă, cu extrem de mulți și puternici curenți mai ales pe timp de iarnă, a făcut ca această faleză să se degradeze, să se dărâme, înaintțnd periculos către zona de țărm pe care sunt construcții, inclusiv restaurante, pensiuni și așa mai departe. În urma acestei realități, Comisia Județeană pentru Situații de Urgență, prefectul și autoritățile locale s-au deplasat în zona respectivă, au făcut un proces verbal care a ajuns și la Ministerul Apelor și Pădurilor și așteptăm ca președintele Klaus Iohannis să promulge bugetul de stat ca din fondul de rezervă aflat la dispoziția Guvernului să putem, în regim de urgență, să alocăm suma necesară pentru consolidarea falezei de la Costinești, astfel încât să securizăm, să punem în siguranță inclusiv clădirile aflate în zona periculoasă” a declarat ministrul Ioan Deneș.

Demnitarul a vorbit și despre proiectul în valoare de 800 de milioane de euro care se va derula la malul mării prin Programul Operațional Infrastructură Mare.

”Prin Programul Operațional Infrastructură Mare avem un proiect, cred că cel mai mare care s-a derulat vreodată pe litoralul românesc, intitulat Reducerea Eroziunii Costiere faza a II-a, în valoare de 810 milioane de euro fără TVA. Faza I, care s-a derulat în anii precedenți, a prevăzut realizarea unor înnisipări în zona Constanței, iar faza a II-a începe reabilitarea, înnisiparea litoralului românesc începând din zona Deltei Dunării, respectiv de la stăvilarele Edighiol și Periboina, și până la stațiunea 2 Mai. Acest proiect este împărțit în două etape. Etapa I are cinci loturi, etapa a doua are 6 loturi. În cele 5 loturi amintesc stăvilarele Edingbol și Periboina pentru care s-a semnat deja contractele de execuție și lucările vor începe în luna iunie 2019, iar celelalte 4 loturi, dintre care amintesc și Cazinoul Tomis faleza și înnisipări respectiv plajă în plus, răpire de suprafață de teren din mare și redarea ei zonei turistice, începem lucrările pe celelelate 4 loturi în octombrie 2019, pentru că fiind o zonă turistică importantă nu vrem să afectăm sezonul estival. Toată această investiție, la final (…) va oferi aproximativ 2,5 milioane metri pătrați de plajă în plus față de cea pe care o avem la ora actuală. Este un proiect îndrăzneț care se va realiza până în 2022. După ce se va finaliza acest proiect se vor pune în siguranță inclusiv zonele de faleză de la Tomis, Constanța, zona de Eforie – Eforie Nord, Eforie Sud” a mai completat Ioan Deneș.