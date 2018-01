Ministrul Apărării, prima reacţie în cazul militarului care şi-a ucis iubita în coafor

Ministrul Apararii Nationale va construi, la Herculane, un centru de recuperare pentru militarii care revin din teatre de operatii si are in derulare un proiect cu armata canadiana pentru realizarea unui centru national de psihologie operationala ce va fi implementat in acest an, a anuntat miercuri, prim-ministrul interimar si ministru al apararii, Mihai Fifor, relateaza Agerpres. Precizările lui Mihai Fifor vin în contextul cazului militarului care şi-a înjunghiat mortal concubina într-un coafor din Titu şi care participase la o misiune în Afganistan.