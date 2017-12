Ministrul Apărării, Mihai Fifor, în vizită la militarii din Afganistan

Ministrul apărării naţionale, Mihai Fifor, i-a vizitat, în perioada 27-29 decembrie, împreună cu şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, pe militarii contingentului român dislocat în baza aeriană Kandahar, în teatrul de operaţii din Afganistan.

Delegaţia a participat la un briefing de informare privind misiunile şi activităţile desfăşurate de către forţele române dislocate în bazele militare din Afganistan, a vizitat facilităţile din baza din Kandahar, a asistat la o prezentare de tehnică, armament şi echipamente militare și a luat masa împreună cu militari din Batalionul 280 Infanterie Mecanizată, Elementul Naţional de Sprijin Românesc, precum şi cu cei care execută misiuni în cadrul comandamentului multinaţional Train Advice Assist Command and South (TAAC-S).

Mihai Fifor a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care a descris vizita, şi, totdată, a postat mai multe fotografii în care este alături de militarii români. Iată mesajul:

"Am dorit să mă aflu zilele acestea în Kandahar, împreună cu generalul Nicolae Ciucă, seful Statului Major al Apararii, alături de militarii noştri aflaţi în misiune în teatrul de operaţii din Afganistan. Mai mult ca niciodată, în aceste zile încărcate de emoţii, gândurile ne duc la cei dragi nouă, la cei de acasă.

Am stat de vorbă cu ei, am gustat împreună bucatele tradiţionale româneşti şi am povestit mult despre nevoile lor si despre planurile Armatei pentru anul 2018, care sunt foarte ambiţioase din punctul nostru de vedere.