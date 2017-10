Ministerul Justiţiei vrea proiect separat pentru abuzul în serviciu. Dar nu spune nimic de un prag

Ministerul Justiţiei vine cu noi propuneri pentru Legile Justiţiei. Secretarul de stat in ministerul Justitiei Mariana Mot a declarat miercuri ca ministerul intentioneaza sa faca un proiect de lege separat pentru reglementarea abuzului in serviciu si neglijentei in serviciu, prin care aceste articole din Codul penal sa fie puse in acord cu deciziile Curtii Constitutionale. Mot nu s-a pronuntat cu privire la forma articolului pe care ministerul o agreeaza sau daca se va impune un prag material.

"Ministerul Justitiei intentioneaza ca aceste doua infractiuni - abuzul in serviciu si neglijenta in serviciu - sa faca obiectul unui act normativ separat. Asa se explica faptul ca ministerul nu a formulat un punct de vedere", a afirmat Mot in cadrul dezbaterilor comisiei speciale pentru punerea in acord a codurilor penal si de procedura penala cu deciziile de neconstitutionalitate ale CCR, scrie hotnews.ro.

Presedintele comisiei, deputatul PSD Florin Iordache, a dat de inteles insa ca proiectul se va face fara a astepta punctul de vedere al ministerului Justitiei.

Steluta Cataniciu (ALDE) afirma ca o "mira" faptul ca ministerul Justitiei nu a venit pana acum cu un proiect in acest sens. Nici in dezbaterea de miercuri nu s-a luat nicio decizie, urmand ca discutiile sa se continue saptamana viitoare.

Pe 10 octombrie, ministrul Tudorel Toader declara:

"Cu privire la abuzul din legislatia nationala, luam in considerare cele doua decizii ale Curtii. In repetate randuri am spus, cautam pragul rezonabil pentru a face delimitarea dintre aceste raspunderi, delimitarea raspunderii contraventionale de raspunderea penala.

Intre timp a fost adoptata o directiva care vorbeste de un prag minim de 10.000 mii de euro, iar daca fapta depaseste 100.000 de euro atunci fapta are o forma agravata", a adaugat ministrul, care se referea insa la fraudele cu fonduri europene, nu la abuz in serviciu, potrivit Digi24.