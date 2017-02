Ministerul Justiției: Nu avem în vedere reorganizarea DNA și a DIICOT

Ministerul Justiției neagă că ar avea în vedere contopirea DNA cu DIICOT, așa cum s-a vehiculat miercuri seară în presă.

"Ministerul Justiției precizează faptul că nu are în vedere reorganizarea Direcției Naționale Anticorupție și a Direcției de Investigare și infirmă toate informațiile vehiculate recent în spațiul public pe această temă", precizează un comunicat.

Rareş Bogdan a anunţat miercuri, în cadrul emisiunii Jocuri de Putere, de la Realitatea TV, că vineri, DNA şi DIICOT vor fi desfiinţate, potrivit informaţiilor venite pe surse.

DNA şi DIICOT vor fuziona vineri, scopul fiind acela de a-i schimbă din funcţie pe Kovesi şi Horodniceanu. Şefa noii structuri va fi Oana Schmidt Hăineală, fosta șefă a CSM, susţine Rareş Bogdan.

Oana Schmidt Hăineală a precizat la rândul său că nu are cunoștință ca la nivelul ministerului sa existe un plan de comasare a dna cu diicot. "Consider ca o astfel de masura nu ar fi potrivita si ca cele doua structuri de parchet,in a caror resursa umana si logistica s-a investit foarte mult,trebuie sa ramana in constructia actuala. Aceasta pozitie am avut-o in mod constant si in calitate de membru CSM", a spus Hăineală.