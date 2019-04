Miliardarul care vrea să pună oameni pe Marte are un program zilnic draconic

Elon Musk e poate cel mai cool miliardar al momentului. El vrea să umple lumea de mașini electrice și să trimită oameni pe Marte. Ca să-și îndeplinească planul, are o strategie extraordinară pentru fiecare zi. Chiar dacă mulți și-ar dori să fie în locul lui, acest program pe care îl vezi mai jos s-ar putea să nu fie chiar pe placul lor. Dar ne și arată cum muncește un miliardar.

Elon Musk este omul care a pus pe picioare două companii mamut - Tesla și SpaceX (și să nu uităm de PayPal). Ca să meargă totul ca pe roate, el spune că muncește zilnic neîncetat.

Cum își începe Elon Musk ziua

Pentru un om de afaceri care are în subordine atât de mulți angajați, Elon Musk spune că are destul de multe de făcut. De aceea, el se trezește mereu la ora 07:00, după o noapte în care nu doarme mai mult de șase ore.

Este un om aflat mereu în viteză, așa că sare peste micul dejun și doar ocazional se mai oprește în loc pentru o cafea.

Ce nu uită niciodată să facă? Un duș, măcar atât. Este cel mai important obicei pentru el.

Cât muncește Elon Musk

Dacă ești bogat, nu mai trebuie să muncești, nu? Ei bine, asta cred, de obicei, oamenii săraci sau mediocri. Elon Musk are un program încărcat. În interviuri a spus mereu că muncește constant, cu pauze dese de doar cinci minute, ca să fie cât mai eficient.

Celebrul antreprenor muncește între 85 și 100 de ore pe săptămână, iar 80% din tot acest timp îl petrece în domenii ca ingineria și designul.

În ciuda rutinei, nicio zi nu este la fel pentru Elon Musk și își împarte sarcinile astfel încât să nu se plictisească. Zilele de luni și de vineri și le petrece la SpaceX, în Los Angeles, în timp ce marțea, miercurea și joia lucrează la sediul Tesla din Bay Area.

Cum își petrece Elon Musk weekendurile

Ca orice om al secolului XXI, Musk are și el weekend, dar nu întotdeauna. Mai sunt zile de sâmbătă când trebuie să se întoarcă la lucru la SpaceX, proiectul lui de suflet.

În rest, weekendul este dedicat familiei, celor cinci copii mai exact, sau relaxării la conacul din Bel Air.

În general, este un om ocupat și nu poți lua legătura cu el când lucrează. Ca să fie eficient, Musk ignoră orice apel sau mesaj de pe telefon și preferă să facă mai multe lucruri în același timp. Doar în weekend poți da de el să-l mai inviți la o discuție.

Greu de crezut, dar mai și mănâncă, din când în când

Te întrebi când mai are timp să și mănânce? Antreprenorul spune că apucă să mănânce mai mult în timpul unor evenimente sau întruniri. În cinci minute, înfulecă mai mult decât ar trebui, dar are unde să ardă caloriile.

O dată sau de două ori pe săptămână, Musk mai are timp și de sală iar în tot acest haos aparent, mai găsește timp și pentru citit - de la romane fantastice ca Lord of the Rings, până la operele unor genii ca Benjamin Franklin sau Albert Einstein.