Miliardara de 22 de ani și-a pictat dolari peste tot pe corpul dezbrăcat

Pictată cu dolari pe trupul gol

Kylie Jenner, la 22 ani, este cea mai tânără miliardară în dolari, dar şi o bombă sexy de milioane. În ultimii trei ani, compania lui Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, a avut stocuri exclusiv în magazinele online, dar și în câteva shop-uri pop-up.

Miliardara Kylie Jenner și-a expus obsesiile legate de avere dezbrăcându-se compet și pictându-și semnul dolarului pe tot corpul.

Vedeta din emsisiunea celebră "Keeping Up With The Kardashians" împlinește 22 de ani și și-a marcat ziua de naștere oferind o imagine foarte sugestivă prin care a promovat gama ei de cosmetice.

Potrivit Mirror, Kylie a purtat o rochie roz din plumă roz și un colier uriaș din argint, care avea logo-ul mărcii sale ca pandantiv.

Kylie a petrecut pe un yacht și a împărtășit imagini cu mâncare și băuturi delicioase, cu care ei și oaspeții ei se bucurau la bordul iahtului, care este de dimensiunea unui teren de fotbal.