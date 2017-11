Mii de români, cu recuperatorii de credite la uşă. Soluţia salvatoare a senatorilor

Dobânzile cerute de recuperatorii de credite ar putea fi limitate, iar clienții nu mai pot fi executați fără ordin judecătoresc. Modificările apar în două proiecte de lege care se discută în Parlament. Mii de români s-au trezit peste noapte că băncile le-au vândut datoriile, iar recuperatorii i-au încărcat cu dobânzi penalizatoare imense.

Mihaela a luat două împrumuturi pentru nevoi personale. Unul în 2007, în valoare de 12000 de lei, din care a plătit jumătate, iar altul în 2008 de 15000 de lei din care a achitat către bancă 10000 de lei. Pentru că a rămas fără loc de muncă, ambele credite au fost vândute recuperatorilor.

"Am rămas fără serviciu și nu am mai avut cum să plătesc. Nu am avut înțelegere de la banca și creditele le-au vândut într-un final. Am solicitat documente să îmi justifice suma și nu le-am primiT", a spus Mihaela Niculescu.

Senatorii eu pregătit un act normativ prin care dobânzile penalizatoare cerute de firmele de recuperare să fie limitate.

"Ei, aici am stabilit că dobânda penalizatoare nu poate depăși cu mai mult de 50% dobânda legală. Dacă un om a luat un împrumut cu 10%, dobânda penalizatore nu poate depăși 15%", a declarat preşedintele Comisiei Economice din Senat, Daniel Zamfir. Acum, jumătate din dosarele aflate pe rolul instanţelor sunt pentru recuperarea creanţelor, spun avocații.

"Este vorba de de 1,1 mil de dosare care în momentul de față sunt pe rol", a declarat avocatul Gheorghe Piperea. "Pur și simpu se execută niște oameni pentru niște sume de bani care nu pot fi dovedite în niciun fel. Dați afară din case", a spus Zamfir.