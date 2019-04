PAŞTELE CATOLIC. Mii de oameni pe Drumul Crucii! Procesiune emoționantă la Roma

Sosiţi la Roma din lumea întreagă, mii de oameni au înconjurat de trei ori Colosseumul, aşa cum cere ritualul Drumul Crucii. Printre cei care au purtat Sfânta Cruce s-a aflat şi o călugăriță din România care se luptă pentru salvarea femeilor din traficul de ”carne vie”. La final, credincioşii s-au adunat pentru rugăciunea rostită de Papa Francisc.





Înainte de slujbă, Papa a oficiat la Vatican ceremonia Patimilor Domnului.











Duminică, Papa va oficia liturghia în Piața San Pietro, urmată apoi de tradiționalul mesaj pascal Urbi et Orbi.

#PopeFrancis’ prayer at Good Friday’s Stations of the Cross at the Colosseum included a plea for abused youth and for the Church, whom he said is continually under attack. https://t.co/CrSEmXWe5w via @cnalive #GoodFriday #HolyWeek #Rome