Mihnea Năstase, fiul lui Adrian Năstase, numit consilier onorific al vicepremierului Mihai Fifor

Mihnea-Daniel Năstase, fiul lui Adrian Năstase, a fost numit în funcţia de consilier onorific al vicepremierului pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor, potrivit unei decizii a prim-ministrului Viorica Dăncilă publicată, joi, în Monitorul Oficial.

Solicitarea ca fiul cel mic al fostului premier Adrian Năstase să fie numit în această funcţie a fost făcută de Mihai Fifor, iar poziţia acestuia este neremunerată, scrie mediafax.



„Având în vedere propunerea viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României formulă prin Adresa nr. 1/MVF din 25 iulie 2019, înregistrată la Cabinetul prim-ministrului cu nr. 5/4.664 din 25 iulie 2019, în temeiul art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prim-ministrul emite prezenta decizie. Art. 1 – Se acordă domnului Mihnea-Daniel Năstase calitatea de consilier onorific al viceprim-ministrului pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României. Art. 2 – Activitatea domnului Mihnea-Daniel Năstase este neremunerată”, arată hotărârea premierului Viorica Dăncilă publicată în Monitorul Oficial.

Cine este Mihnea Năstase

Mihnea Năstase, în vârstă de 26 de ani, s-a înscris în PSD în 2017. La un moment dat, el a fost consilier al fostului europarlamentar PSD Cătălin Ivan, iar ulterior a fost consilier în cadrul delegației socialiștilor români de la Parlamentul European, acolo unde a lucrat în ultimii patru ani, notează digi24.

Mihnea Năstase a făcut Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA), unde și-a dat și doctoratul în filosofie, și are un master la London School of Economics and Political Sciences. A urmat, de asemenea, cursurile Universității Americane din Paris, după ce studiile liceale și le-a făcut în Elveția.