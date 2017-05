Mihăilescu, despre relația cu Tăriceanu: L-am întâlnit în două ocazii - la nunta lui Andronic și ...

Șerban Mihăilescu a fost audiat marți la Înalta Curte de Casație și Justiție, în calitate de martor, în dosarul în care fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu este judecat pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. În declarația dată în sala de judecată, Șerban Mihăilescu a relatat că l-a întâlnit de două ori pe Tăriceanu în afara întrevederilor oficiale, în 2008 și 2009, însă nu a colaborat niciodată cu acesta pe linie de partid sau administrație.

"L-am întâlnit pe Călin Popescu-Tăriceanu în două ocazii. În anul 2008, la nunta lui Andronic (desfășurată la Monte Carlo — n.r.). Eu sunt nașul de botez al copiilor lui Andronic. Eu am participat doar la ceremonia religioasă și am stat mai puțin de 24 de ore. La nuntă au mai fost Adrian Năstase, Călin Popescu-Tăriceanu, Nicolae Dumitru — patronul de la "Niro'. Naș a fost Dan Ioan Popescu. Erau cam 20 — 30 de persoane din România. Nu am participat la petrecere. Nici măcar nu a fost o petrecere, a fost o masă oarecare. La 12 noaptea am plecat. (...) Cu Dan Andronic eram prieten de concediu. Aproape toate concediile le-am făcut împreună. Nu aveam discuții politice când mergeam în concediu", a spus Șerban Mihăilescu.

Acesta a precizat că, în anul 2009, Nicolae Dumitru și Dan Andronic l-au invitat în Israel, pentru a participa la o serbare organizată de consultantul politic Tal Silberstein.

Călin Popescu-Tăriceanu a fost trimis în judecată de DNA pe 7 iulie 2016 pentru mărturie mincinoasă și favorizarea infractorului. În același dosar, Dorin Marian, fost șef al Cancelariei când premier era Tăriceanu, este acuzat de mărturie mincinoasă și favorizarea făptuitorului, după ce ar fi dat o declarație neadevărată atunci când a fost audiat ca martor în dosarul "Ferma Băneasa".

Călin Popescu-Tăriceanu este acuzat că a mai făcut declarații necorespunzătoare adevărului și nu a spus tot ce știe în legătură cu relația avută cu inculpații Tal Silberstein, Dan Cătălin Andronic și Remus Truică, cu întâlnirile și discuțiile purtate cu acesta din urmă referitor la taxele notariale privind tranzacționarea imobilelor menționate și modalitatea de dobândire și valorificare a bunurilor revendicate.