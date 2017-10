Mihai Tudose, ironii către ministrul Finanțelor, pe tema taxei de solidaritate

Premierul Mihai Tudose îl ironizează pe ministrul Finanțelor pentru declarațiile pe tema taxei de solidaritate, dar oferă aceleași explicații pentru a justifica taxa.







Mihai Tudose spus intr-o conferinta de presa la Deva ca taxa exista in acest moment, fiind de 0,25% din venitul brut, iar Ministerul de Finante face calculele pentru ca fondul de asigurare sa ramana in suma reala la fel, schimbandu-se baza de raportare, potrivit Agerpres.

"Astazi, cand stam de vorba, aceasta taxa exista. Domnul ministru de Finante a intrat intr-o zona de similitudine cu ceea ce s-a vorbit acum trei luni, patru luni, cu acea taxa de solidaritate care era pusa pe cifra de afaceri. Astazi, cand stam de vorba, tot angajatorul plateste 0,25% aceasta taxa, care este si o taxa de asigurare ceruta de Uniunea Europeana si clamata si de sindicate. Ca este 0,25%, ca este... va fi un fond de asigurare, ca este 1%, aici Ministerul de Finante face calculele, fiindca, dat fiind faptul ca se schimba baza de raportare, va trebui sa ramana cifra in suma reala identica. Despre asta este vorba. Astazi, angajatorul dumneavoastra plateste 0,25%", a spus Mihai Tudose.

Fiind intrebat daca a inteles explicatiile date de ministrul de Finante, Ionut Misa pe acest subiect, premierul a spus: "Acum, ca sa fiu sincer, din ce a explicat ministrul Finantelor am inteles aproape ca dumneavoastra, doar ca norocul nostru este ca stim ca nu e asa".

"Mai spun odata, eu incerc sa vorbesc in romaneste, nu in 'finantista' domnului ministru Misa, care, pe fond, din punct de vedere tehnic, a explicat bine, traducerea iese rau la domnia sa. Astazi, repet, dumneavoastra, cand va luati salariul, angajatorul dumneavoastra plateste aceasta taxa de 0,25%. Aceasta taxa se va mentine, initial noi am spus ca (...) raman cele doua, sanatate si de pensie, s-a constatat ca mai trebuie aceasta taxa, este obligatorie, este o negociere si la nivel de Uniune Europeana si sindicatele o clameaza, este responsabilitatea angajatorului pentru locul de munca. Am inteles, va ramane, ca este 0,25 % sau 0,30%, repet, Ministerul de Finante face calculele necesare pentru ca fondul respectiv sa ramana in suma reala la fel, schimbandu-se baza de raportare", a afirmat premierul, citat de Agerpres.