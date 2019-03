Mihai Tudose, dezvăluiri despre PSD: "Nu am vrut să fac politica penală a unora"

Fostul prim ministru Mihai Tudose (iunie 2017 - ianuarie 2018) a fost invitatul Realitatea TV, în cadrul emisiunii Talk News, moderată de Denise Rifai.

Printre altele, Mihai Tudose a vorbit despre situația în care se află PSD și a făcut o radiografie severă fostului său partid: "Am tinut la PSD si inca mai tin la PSD, dar ma uit cum in fiecare zi moare cate putin din el. Nu ma mai intorc in PSD.

Lucrurile s-au dus intr-o asemenea directie, incat nu este vorba numai despre Liviu Dragnea. Este despre Liviu Dragnea si despre niste obiceiuri care s-au impamantenit in partid, de o echipa care acum este in jurul lui Liviu Dragnea, dar care, in mod cert nu va pleca cu Liviu Dragnea.

Este o lipsa de democratie, de transparenta, de asumare a deciziei, de colegialitate, de sinceritate. Nu mai este de stat acolo".

Mihai Tudose s-a referit apoi la mandatul său de premier (7 luni, în perioada iunie 2017 - ianuarie 2018). "Eu am inteles ca trebuie sa conduc tara, sa raspund nevoilor cetatenilor, care imi vorbeau de sanatate, de educatie, de un nivel de trai mai bun, astea erau primele.

Daca marim pensiile si salariile, dar scade puterea de cumparare, nu am facut nimic. Inteleg ca daca dublezi cuiva pensia ii este mai bine, dar cu o conditie: sa nu fie painea de patru ori mai scumpa si factura la gaze cu 50% mai scumpa decat anul trecut. Ca, atunci, nu ai facut nimic.

Eu asta am inteles sa fac cat am fost prim ministru. Nu politica penala a unora.

Eu am anuntat de la inceput cum procedez, ca sa nu avem discutii. Asta fac, asta nu fac. Am stabilit de la inceput cum este cu Legile Justitiei. I-am spus si domnului ministru, daca te consulta partidul, care o fi ala, ca specialist, si vrei sa lucrezi, in regula. Dar mie nu imi vii cu proiect de lege in Guvern decat daca ai toate avizele posibile. Terminand cu Comisia de la Venetia", a explicat Mihai Tudose la Realitatea TV.