Mihai Tudose, despre cum a fentat moartea

Fostul premier Mihai Tudose a povestit momentul în care a suferit infarctul miocardic. Era în oraş cu câţiva colegi când a început să simtă dureri în zona inimii. Primul care şi-a dat seama de gravitatea situaţiei a fost Nicolae Bănicioiu, fost ministru al Sănătăţii. „Am avut noroc să mai am zile!”, a povestit Mihai Tudose la Digi24.ro

„Da, eu îmi amintesc foarte bine cum în momentul când eu începusem să am o stare de rău, care nu avea nici o legătură cu inima, nu m-a durut inima, Nicu Bănicioiu s-a uitat la mine și a spus: Mihai, tu cred că faci infarct sau cred că tu tocmai l-ai făcut!(...)Am avut noroc și am mai spus-o și o repet. Uite că așa a vrut Dumnezeu, să mai am zile, așa a fost viața'', a povestit Tudose.

La mai puţin de 24 ore după ce a suferit un infarct, fostul premier Mihai Tudose a acordat un interviu pentru România TV în care a povestit cum a trăit momentele dramatice. El este convins că ar fi murit, dacă nu s-ar fi aflat în Bucureşti.

"Am trecut pe langa moarte cumva, asa este. Am avut si noroc, si o echipa de medici extraordinari. E bine. Dupa cum vedeti, vorbesc, sunt bine, sunt vioi…Dar a fost un infarct destul de mare", a spus Mihai Tudose.

Întrebat dacă a văzut celebrul "tunel al morţii", de care au povestit mai mulţi pacienţi care şi-au pierdut cunoştinţa, Tudose a răspuns: "Domnule, cred ca e reclama falsa. Nu am vazut nici tunel, nici flori, nici lumini. Nu erau, dar… Nu m-au năpădit nici imagini din copilărie, nimic din toate astea, pur si simplu s-a stins lumina. Mi-am revenit in sunete de salvare".