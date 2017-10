Mihai Tudose a uitat de tensiuni: Nu sunt certat cu Liviu Dragnea! Mă completez cu Dragnea!

Mihai Tudose l-a reevaluat pe Liviu Dragnea. Dacă acum trei săptămâni vorbea de tensiuni, şeful Guvernului a spus astăzi, la un post de televiziune, că nu este certat cu Liviu Dragnea, şi de fapt, se completează cu şeful PSD.

"Nu sunt certat cu Liviu Dragnea. Mă completez cu Dragnea. Acum doua seri si domnia sa, si colegii de partid, ne-a apucat 1 noaptea. Am stat împreună. În timp ce eram împreună pe stiri era că ne certăm. Nu, chiar nu, nu sunt certat", a spus Tudose, la Antena 3.

La rândul său, Dragnea a vorbit despre ziua CEX-ului în PSD, când era ca Tudose să plece:

Ziua aceea a fost o zi importantă pentru partid. Mă refer la ziua CExN. Eu nu am mai asistam la o discuţie de asemenea profunzime. Toţi preşedinţii de organizaţii au vorbit, la fel ca liderii din partid. Au zis că nu e în regulă ca un partid să câştige alegerile şi să nu fie lăsat să guverneze. E presat de instituţii care ar trebui să se ocupe cu altceva. Acolo, nu Mihai Tudose a pornit acest lucru, nu eu, nu PSD a pornit acest lucru. Era să avem un al doilea premier votat de noi care să ajungă să plece. Toţi ne-am arătat susţinerea faţă de acele două colege. şi Mihai şi-a arătat susţinerea. Am avut o discuţie cu Mihai Tudose, înainte de CEx, de care o să îmi aduc aminte cu drag multă vreme. Am discutat despre partid, despre duşmani. Am fost foarte aproape de a lua o decizie proastă. De a-l schimba pe premier, a doua oară. Al doilea premier adus ofrandă? Nu vreau să plece un premier bun, îl sprijin. Îl sprijină şi partidul"

Referitor la datele Eurostat, premierul a spus că este important să atingem deficitul de sub 3%:

"E important să atingem acel deficit sub 3%, să avem alocările bugetare pentru pensii, pentru salarii. Am pus bazele proiectele pentru anul viitor și trebuie să ne asigurăm că ele vor funcționa, la anul. Am stabilit că de la 1 ianuarie va intra legea salarizării. Salariile vor fi majorate de la 1 ianuarie, iar punctul de pensie va crește și el, de la 1.000 de lei, la 1.100 de lei. Respectăm programul de guvernare literă cu literă și cifră cu cifră. Da, pe trimestrul 2 deficitul este de 4,1%. Noi nu vorbim de trimestre. Important e cum va fi la finalul anului. Am reașezat lucrurile. Ati văzut la rectificare că am așezat lucrurile", a spus acesta.