Mihai Trăistariu, dezvăluire șocantă după eșecul României la Eurovision 2018. Acesta e motivul!

Mihai Trăistariu

Mihai Trăistariu, unul dintre artiștii care a reprezentat cu succes România la Eurovision face o observație foarte interesantă despre eșecul din 2018.

Mihai Trăistariu, una dintre vedetele de la Eurovision, a impresionat în 2006 cu piesa Tornero, care a ajuns pe locul 4, dar a devenit și un hit în România și Europa. El indică spre adevărata cauză a eșecului României în semifinala 2 a Eurovision 2018.

”E enervant la culme ca, in ultimii ani, isi baga nasul si in Eurovision casele de discuri. L-au STRICAT si pe asta. Dupa ce, de ani de zile, isi impart premiile intre artistii lor la asa zisele Premii muzicale, acum au furat adevaratilor muzicieni si Eurovisionul”, spune Mihai Trăistariu, care observă că piesa celor de la The Humans nu este rea, dar îi lipsește un refren fredonabil.

Mihai Trăistariu face și o observație foarte interesantă cu privire la finala românească a Eurovision 2018.

”La Finala romaneasca, timp de 57 de minute trupa The humans era cu 500 de voturi in spatele locului doi. In ultimele 3 minute au crescut cu 1000 de voturi si au castigat. In ultimele 3 minute, dupa ce au stat 57 de minute pe locul 2. Matematic, e imposibil”, a spus Trăistariu.

Redăm, mai jos, postarea integrală a lui Mihai Trăistariu.

”Am urmarit semifinalele Eurovision.

In seara asta, Romania nu s-a calificat in finala. Din 1996 nu ni s-a mai intamplat asa ceva.

Asta se intampla cand lasi votul la intamplare fara mana unor specialisti ...

Din pacate, publicul romanesc nu este fan Eurovision. Si-atunci, el, publicul, neurmarind fenomenul voteaza la plesneala ori la cea mai mica influenta venita din exterior.

Piesa celor de la " The humans " nu era cea mai rea din concurs. Iar vocea solistei e chiar ca lumea.

Insa ... unde e refrenul ? Piesei ii lipseste un refren fredonabil.

Azi dimineata, la casele de pariuri din Europa, tara noastra era pe locul 37 din 42. Inseamna ca, dupa primele repetitii, chiar n-au adus niciun plus ca sa urce in clasament in ochii publicului.

Inca ceva ...

De ce vad aceeasi lene de a incropi un show fain pe scena ? Cum sa te duci cu ... nimic ? Cum sa te prezinti acolo cu acelasi show pe care l-ai avut si la selectia nationala ?

Ce e asa greu sa gasesti o idee ?

Asta se intampla cand nu castigi pe bune ! Pierzi mai mult decat ai fi castigat daca ajungeai pe locul al II-lea, la finala romaneasca.

E enervant la culme ca, in ultimii ani, isi baga nasul si in Eurovision casele de discuri. L-au STRICAT si pe asta. Dupa ce, de ani de zile, isi impart premiile intre artistii lor la asa zisele Premii muzicale, acum au furat adevaratilor muzicieni si Eurovisionul.

Da, sunt revoltat !

Pentru ca, la Finala romaneasca, timp de 57 de minute trupa The humans era cu 500 de voturi in spatele locului doi. In ultimele 3 minute au crescut cu 1000 de voturi si au castigat. In ultimele 3 minute, dupa ce au stat 57 de minute pe locul 2. Matematic, e imposibil.

Nu stiu cine a facut magaria dar faptul e consumat !

Concluzia e simpla : " CAND ITI BATI JOC DE CONCURS SI DE CONCURENTI, UNIVERSUL ISI BATE SI EL JOC DE TINE. PENTRU CA TOTUL IN VIATA SE INTOARCE CA UN BUMERANG. "

Nu mai vorbim de cei doi concurenti de la Selectia Nationala despre care toata lumea a aflat deja ca si-au cumparat cartele cu miile, in speranta ca vor pacali votarea. Si tot n-au reusit pentru ca Tvr a avut grija sa nu le bage voturile.

Aici e o comedie intreaga.

Mihai Traistariu s-a chinuit ani buni sa ajunga pe scena Eurovision, a fost implicat in numeroase scandaluri la preselectiile nationale, a participat atat impreuna cu trupa Valahia cat si solo si a reusit de mai multe ori sa fie pe locul 2. In 2006 a venit si momentul sau sa reprezinte Romania la Eurovision si a facut-o intr-un stil mare: a obtinut cu trilurile sale si cu piesa Tornero cel mai mare punctaj de pana atunci 172. S-a clasa doar pe pozitia a 4-a insa felul sau unic de a urca cu vocea la cele mai inalte sunete i-a adus recunoastere in strainatate.

Romania a ratat pentru prima oara o finala Eurovision. The Humans nu a reusit sa obtina unul din cele 10 locuri ce ar fi dus in marea finala de sambata seara.

Tarile calificate din cea de-a doua semifinala sunt: Serbia, Moldova, Ungaria, Ucraina, Suedia, Australia, Norvegia, Danemarca, Slovenia si Olanda.