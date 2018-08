Mihai Şora închide gura PSD-ului după scandalul imaginilor "trucate" din 10 august

"Dragi prieteni,

Să facem acest mic exercițiu de imaginație: cum ar fi și ce ar spune astăzi comandanții, șefii, toți mai-marii dacă nu ar exista i m a g i n i? Ce tirade ar ține capii (răutăților) dacă n-ar putea fi contraziși chiar de înregistrări, de i m a g i n i?…

Ajunge să ne întoarcem cu gândul la anii ’90 (anii cu televiziunea unică și mincinoasă), pentru a înțelege cât le-a fost unora de ușor să falsifice istoria, s-o strâmbe, s-o sluțească. Atunci, în zilele acelea din iunie ’90, ca să vezi limpede prin norul de manipulări și tertipuri, ca să discerni – cu mintea ta – ce se întâmpla în Piața Universității, trebuia să fii acolo, alături de oamenii care protestau; să stai lângă ei, să-i asculți, să-i vezi cu ochii tăi, nu prin „obiectivul“ unei televiziuni aservite.

Nimic, niciodată, nu te ajută să te lămurești mai bine și mai iute decât propria-ți descindere în arenă, la fața locului. Nimic nu este mai convingător decât experiența personală, nemediată și concretă. Atunci, în ’90, coborând în stradă, printre studenți, am înțeles ce se întâmpla; iar – după ce am înțeles – mi-am dat demisia de la Învățământ. Am plecat exact așa cum venisem: un om liber, care nu putea fi cu nimic constrâns, nici cumpărat sau prostit. Cei care au rămas în funcții, cei care, ulterior, și-au construit o carieră publică pe victimele de atunci au fost fie complici, fie naivi.

Tertium non datur.

Astăzi avem cu toții telefoane și aparate, imagini și zeci de filme care nu pot fi ascunse, nici falsificate ori distruse. Iată de ce nu cred că mai rămâne loc pentru naivitate.

P.S. Bineînțeles, le sunt recunoscător Domnilor Niépce și Daguerre pentru formidabila lor invenție. Am prins, pe când eram copil, aparatele cu burduf (ca cel alăturat): mergeam, an de an, cu părinții mei, într-un studio, la un fotograf profesionist, și stăteam – nemișcați și zâmbitori – până se imprima imaginea. Între timp, aparatele au mai evoluat… Și nu mai e nevoie să stăm cuminți, minute în șir, ca să fixăm realitatea și miezul ei mișcător.

Mihai Șora

București, 17 august 2018"