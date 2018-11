Mihai Fifor spune că nu a semnat scrisoarea anti-Dragnea

Ministrul-remaniat, Mihai Fifor, susține că nu a semnat celebra scrisoare anti-Dragnea și nici nu a participat la vreo întâlnire secretă unde s-ar fi redactat acea scrisoare.

Senatorul PSD Mihai Fifor a precizat miercuri că nu a semnat nicio scrisoare împotriva preşedintelui PSD Liviu Dragnea.

"Constat cu mâhnire că apetenţa unora pentru minciună nu are limită şi foamea de putere îi face să apeleze inclusiv la falsuri pentru a-şi atinge scopurile. Ca să fie clar pentru toată lumea: am mai spus şi repet... nu am semnat nicio scrisoare împotriva preşedintelui Dragnea şi nu am participat la nicio întâlnire secretă unde s-ar fi redactat acea scrisoare. Se publică azi un tabel în care se spune că apare semnătura mea... este un fals grosolan, diferenţa de semnătură se vede şi de pe Lună. Jenantă încercare, care aminteşte de altfel de practici. Cei care au ajuns atât de jos încât să încerce să-mi falsifice semnătura ar fi putut, măcar, să se străduiască mai bine", a afirmat Fifor, într-o postare pe Facebook.

El i-a provocat "pe toţi cei care lansează astfel de minciuni, fără niciun respect pentru adevăr şi onoare" să iasă public şi să spună că i-au prezentat vreodată acea scrisoare sau că a participat la vreo discuţie despre demisia preşedintelui PSD.

"Sunt un om de echipă, care crede în unitatea acestui partid şi în capacitatea sa de a asigura o guvernare bună pentru români şi nu voi ceda niciunui fel de şantaj sau atac. Am fost şi voi rămâne alături de preşedintele PSD şi de adevăraţii mei colegi şi nu voi accepta niciodată să fac jocurile subterane ale celor care vor destabilizarea partidului. Inconştienţii care se pretează la atacuri incalificabile pentru a face jocurile celor care vor să ne împiedice cu orice preţ să ducem guvernarea pe mai departe şi să asigurăm o preşedinţie de succes a Consiliului Uniunii Europene ar trebui să înţeleagă că Partidul Social Democrat este un partid unit şi puternic care nu va ceda", a menţionat Mihai Fifor.