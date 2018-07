Mihai Fifor, prima reacţie, după ce ajuns la locul tragediei în care pilotul Florin Rotaru a murit

Mihai Fifor, ministrul Apărării, a mers la locul tragediei în care pilotul Florin Rotaru şi-a pirdut viaţa, după ce s-a prăbuşit cu avinul pe care îl pilota. Acesta a spus că o anchetă este în desfăşurare, pentru a se stabili cauza, iar Ministerul va ajuta financiar familia, după această tragedie.

"Daţi-mi voie să spun "Dumnezeu să îl odihnească" şi să adresez condoleante familiei, am pierdut un coleg, familia a apierdut un tata, un sot, sunt lucrurui greu de spus în cuvinte. A fost un exercitiu demonstrativ astazi la baza, de ziua portilor deschise si fortele inteleg sa sarbatoreasca prin mitinguri aviatice. S-a dovedit a fi o zi neagra, am mai pierdut un coleg, ne indurereaza. Se desfăşoară acţiuni specifice pentru descoperirea cauzei care a dus la această tragedie. Sperăm sa avem o concluzie, astfel încât sa stim exact ce s-a petrecut. Ne preocupă mult familia, colegii au discutat deja, am discutat cu colegi ai comandorului Rotaru, lumea este bulversată. Vom face toată procedura pentru a fi alături de familie, niciodată nu ne-am dat în spate, este ceva ce ţine de această mare familie a MAPn", a spus Fifor la locul accidentului.

Un avion MIG s-a prăbușit sâmbătă la Baza Aeriană Borcea. Potrivit primelor informații, la bord se afla un singur pilot, care nu a apucat să se catapulteze.