Stagiul militar obligatoriu? Anunț de ultimă oră al ministrului Apărării

Mihai Fifor

Mihai Fifor, ministrul Apărării, a venit astăzi cu precizări importante despre stagiul militar obligatoriu.

Mihai Fifor a subliniat că "nu s-a discutat la nivelul guvernului, la nivel politic. Nu ne-am propus să reluăm stagiul militar obligatoriu".

"Am văzut că s-a rulat foarte mult această informaţie referitoare la stagiul militar, pe parcursul zilei de ieri. Unii au înţeles-o exact cum am declarat, alţii au dorit să dea nişte tuşe la declaraţia mea, dându-i o altă tentă. Haideţi să explicăm cât se poate de clar. Este puţin probabil să discutăm despre reluarea stagiului militar obligatoriu în România, în acest moment, din varii motive. Ieri am spus faptul că stagiul militar obligatoriu nu este anulat ci doar suspendat. Aceasta este legea şi aici ne aflăm. Aşa cum am spus, nu ne gândim la reluarea stagiului militar obligatoriu, nu facem asta, în guvern nu s-a discutat, nu s-a discutat la nivel politic nicăieri", a spus Mihai Fifor, potrivit realitateadecraiova.net.

"Este normal ca atunci când discuţi de ideea de a crea o bază pentru Armata României să abordezi şi astfel de subiecte, cu atât mai mult cu cât în context, în jurul nostru, sunt state care au reluat serviciul militar obligatoriu. Cel mai recent exemplu este cel al Suediei, care tocmai a reintrodus stagiul militar obligatoriu. Dar revin şi subliniez: nu s-a discutat la nivelul guvernului, la nivel politic, nu ne-am propus să reluăm stagiul militar obligatoriu", a adăugat Mihai Fifor.

"Dimpotrivă, am spus ieri, continuăm programul rezervistului voluntar, ne gândim la modificarea legii, ne gândim la a găsi soluţii pentru ca acest program să fie unul mult mai atractiv decât a fost până acum, astfel încât să devină cu adevărat de succes. Nu suntem fericiţi că nu am reuşit din prima, sunt lucru pe care le reglăm şi sperăm ca acest program să fie unul care să furnizeze personal Armatei Române.

Modificările sunt în primul rând financiare, iar pe de altă parte să vedem cum putem să facem mai atractiv. Este evident că nu se va înghesui nimeni niciodată să devină rezervist voluntar, dacă nu există şi nişte stimulente de natură financiară, care cu adevărat să facă să merite lucrul acesta. Este un sistem pe care îl gândim pentru a putea să creştem atractivitatea ideii de a veni în armată”, a mai declarat Mihai Fifor.

De la ce a plecat totul?

Ieri, cu referire la reintroducerea stagiului militar obligatoriu, Mihai Fifor a spus că "este o discuţie care apare tot mai des, sunt câteva state care au stagiul militar obligatoriu. Am discutat de multe ori lucrul acesta, dar există o analiză pragmatică faţă de acest subiect. Deocamdată nu am dus în Guvern această iniţiativă şi nici nu cred că putem discuta curând. De-asta căutăm alternative, de-asta avem şi legea rezervistului voluntar”.

Serviciul militar obligatoriu a fost desfiinţat în România prin legea 395 din 2005. Ultima încorporare a recruţilor a fost în octombrie 2006, iar pentru militarii cu termen redus, în iunie 2006. La vremea respectivă, Armata Română număra în jur de 300.000 de soldaţi, potrivit capital.ro.

