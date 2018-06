Mihai Fifor, mesaj absurd prin care anunţă că participă la mitingul PSD: "Pruncii mei..."

Ministrul Apărării, Mihai Fifor, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care enumeră argumentele pentru care va participa la mitingul PSD care are loc la ora 20.00, în Piaţa Victoriei. Astfel, deşi acesta este ministrul Apărării, spune că merge in seara aceasta la miting pentru ca "imi doresc ca pruncii mei sa creasca si sa traiasca aici, in aceasta tara, liberi si increzatori in destinul lor, fara teama ca in orice moment li se poate face o nedreptate si asta fara ca legea si institutiile statului sa intervina asa cum e firesc in orice stat de drept".

Redăm integral, mesajul prin care Mihai Fifor anunţă că merge la mitingul PSD, fiind ministru al Apărării, pentru că vrea ca pruncii săi să crească într-o ţară în acre să nu le fie teamă că li se poate face o nedreptate:

"In seara aceasta, incepand cu ora 20.00, voi fi prezent la mitingul impotriva abuzurilor, organizat legal de PSD-ALDE in Piata Victoriei. Merg la protest, alaturi de zeci de mii de oameni, pentru ca eu cred cu toata taria ca Romania trebuie sa fie cu adevarat o tara democratica, o tara in care libertatile si drepturile cetateanului sa nu mai fie incalcate in cel mai abuziv mod posibil. Cred cu tarie ca in Romania trebuie respectate si aplicate Constitutia si legile tarii si nu protocoale secrete si ilegale incheiate intre institutii ale statului, de oameni care au aservit aceste institutii unor interese straine de orice idee de stat de drept. Cred ca in Romania votul cetateanului este sfant si cetateanul este singurul care poate decide democratic asupra viitorului acestei tari. Cred cu tarie ca in Romania institutiile statului trebuie sa revina la functionarea lor legala si constitutionala, astfel incat aceasta tara sa poata sta oricand demna in randul statelor democratice ale Uniunii Europene din care face parte. In fine, merg in seara aceasta la miting pentru ca imi doresc ca pruncii mei sa creasca si sa traiasca aici, in aceasta tara, liberi si increzatori in destinul lor, fara teama ca in orice moment li se poate face o nedreptate si asta fara ca legea si institutiile statului sa intervina asa cum e firesc in orice stat de drept. Merg la miting pentru ca eu cred ca in aceasta tara trebuie sa domneasca legea si nu frica!"