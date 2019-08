Mihai Fifor îl atacă pe Dacian Cioloș: Ferească Dumnezeu să ajungeți iar la guvernare!

Mihai Fifor

FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Secretarul general al PSD - Mihai Fifor a criticat declarațiile pe care le-a făcut Dacian Cioloș miercuri, cu referire la a pune un guvern competent

Mihai Fifor consideră că pe liderul PLUS l-a luat gura pe dinainte.

”L-am auzit ieri pe Dacian Cioloș spunând că trebuie pus un “guvern competent” care să conducă România. Cred că l-a luat gura pe dinainte. Tocmai domnul Cioloș s-a trezit să vorbească de competență. Păi hai să vedem cum stau lucrurile:

1) PIB-ul în 2019 e cu 33,% mai mare decât era la Cioloș, iar veniturile bugetare au crescut cu 53% față de 2016 (singurul an în care veniturile la buget au scăzut!).

2) Investițiile publice din primul semestru din acest an sunt duble față de sem. 1 din guvernarea tehnocrată!

3) Datoria guvernamentală a scăzut de la 37,5% din PIB, cât a lăsat-o Cioloș, la 35% în guvernarea Dăncilă.

4) La fonduri europene, Guvernul Cioloș a fost un adevărat dezastru! Doar 0,68 miliarde lei primea România de la UE în primul semestru din 2016, față de 7,6 miliarde lei în semestrul 1 din acest an! Gradul de absorbție la dl Cioloș a fost de doar 7% (pe baza proiectelor lăsate tot de o guvernare PSD!), în timp ce acum, în guvernarea Dăncilă, am ajuns la 31%.

5) Punctul de pensie e cu 45% mai mare, iar salariul mediu net, „în mână”, a crescut cu 50%, depășind azi pragul de 3.000 lei.

6) Avem acum cu peste 860.000 de salariați în plus față de 2016, iar șomajul a coborât de la 4,8% la 2,9%.