Mihai Fifor, afirmație-șoc despre Dincă: "Nu e la prima chestiune de acest gen"

Ministrul interimar de interne Mihai Fifor a făcut o declarație surprinzătoare despre criminalul de la Caracal. Gheorghe Dincă ar fi "un om care nu e la prima chestiune de acest gen", a spus ministrul. Trebuie să vedem care e istoricul acestei persoane, a precizat șeful Internelor.

Ministrul de Interne a declarat că se fac "eforturi uriașe" pentru a se veni cu informații concrete legate de tragedia de la Caracal și dispariția Luizei Melencu.

„Ancheta e derulată de DIICOT, MAI are rolul de suport. Cred că am reușit să punem la dispoziție cei mai buni ofițeri criminaliști pe care îi avem. Sunt două săptămâni de când s-a petrecut această tragedie și vă asigur că se fac eforturi uriașe ca să se vină cu date noi. Ne-am fi dorit cu toții să putem avea vești bune, să avem informații concrete despre fete. Important e că se lucrează atent, se adună probe și încercăm să aflăm cine e acest individ care pare tot mai mult o ființă subumană. Am discutat cu multă lume, se caută conturarea unui profil. Unii spun că e psihopat, un om cu o personalitate dublă. Nu ucizi cu atâta sânge rece și apoi mergi și te plimbi cu o detașare fantastică. E un om care știe ce face, își joacă investigatorii. În primele zile asta a făcut. E un om care nu e la prima chestiune de acest gen, trebuie să vedem care e istoricul acestei persoane", a declarat Fifor la Antena3.

Unul dintre prietenii lui Gheorghe Dincă a fost audiat joi la Poliția Caracal, timp de trei ore. Este vorba despre bărbatul la care a fost găsit cel de-al 4-lea telefon al criminalului. De pe acest aparat a fost sunat bunicul Luizei după dispariția fetei, ca să i se spună că aceasta este bine.

Între timp, La Poliția Caracal s-a efectuat și percheziția informatică a telefoanelor lui Dincă, la care a asistat și criminalul. Și părinții Alexandrei au fost azi acolo și, potrivit unor surse, nu vor cere daune morale pentru uciderea fiicei lor.

Investigația va continua vineri la "casa ororilor".