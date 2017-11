Mihai Chirica, despre Igor Dodon: "Gândeşte la fel ca islamiştii din ISIS"

Mihai Chirica, primarul Iaşiului, l-a taxat dur pe preşedintele Republciii Moldova, Igor Dodon, pentru viziunile „expansioniste” privind dorinta sa de creare a unei Moldove mari care să cuprindă şi Iaşi. Astfel, într-un interviu acordat moldovanoua.eu, edilul a spus că planurile lui Dodon, pentru o Moldovă mare, arată ca acesta nu cunoaşte istoria, nu are viziune, dar mai ales, gândeşte la fel islamistii din ISIS: "Toti vor sa mai creeze cate ceva pe undeva fara sa tina cont de faptul ca istoria este ireversibila. Total ireversibila", spune Chirica.

Întrebat cum percepe declaraţiile lui Igor Dodon, Mihai Chirica a argmentat:

"Eu, in calitate de lider al Iasiului, tin foarte mult la elemente de diplomatie. Nu pot sa apostrofez nici dintr-o forma, chiar daca as fi pe teritoriul Moldovei. Stiti cum e, noi, moldovenii, avem o vorba pe care o transmitem si domnului Dodon: Pasarea pe limba ei piere. Cu aceste declaratii se potriveste foarte bine. Arata putina necunoastere de istorie pe de o parte, iar pe de alta parte arata, din punctul meu de vedere, o lipsa totala de viziune. Ca la fel gandesc si ungurii, la fel gandesc si cei din Imperiul Austro-Ungar, la fel gandesc si catalanii, la fel gandesc si curzii, la fel gandesc si islamistii din ISIS. Toti vor sa mai creeze cate ceva pe undeva fara sa tina cont de faptul ca istoria este ireversibila. Total ireversibila. N-o sa mai fie niciodata un imperiu roman, imperiu grec, imperiu otoman si alte imperii care s-au stins de foarte multa vreme. Lucrurile se vor duce intr-o evolutie fireasca, tehnologica, de mentalitate, care poate sa insemne si dezvoltare, si subdezvoltare, nu inseamna neaparat progres, dar e evolutie", a spus acesta, potrivit bzi.ro.

Reamintim că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, i-a dăruit preşedintelui Igor Dodon, anul acesta, pe 17 ianuarie, în cadrul întrevederii de la Moscova, harta Moldovei Mari din 1790, după războiul ruso-turc, desenată de cartograful italian Bartolommeo Borghi.

„Pe mine mulţi jurnalişti români mă întreabă: de ce noi spunem că România este rea? Rusia nu e rea? Eu le spun că Rusia la fel a procedat rău. În anul 1812, s-au grăbit să semneze pacea de la Bucureşti şi au pus frontiera pe Prut. Puteau pune frontiera Moldovei istorice, atunci ţara noastră era să fie integră”, a declarat Dodon în cadrul unei conferinţe de presă, de la data respectivă.