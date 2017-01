Mihai Chirică, replică pentru Codrin Ştefănescu: "Nu partidul m-a făcut pe mine la Iaşi"

Primarul Iaşiuklui, Mihai Chirică, a ieşit public şi l-a criticat pe Liviu Dragnea, susţinând că protestele împotriva Guvernului nu reprezintă o lovitură de stat. Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a ţinut să transmită un mesaj foarte tranşant din partea PSD către Mihai Chirică şi i-a explicat acestuia să s-a poziţionat singur în afara partidului. Codrin Ştefănescu a precizat că el va fi unul dintre liderii PSD care va propune excluderea din partid a lui Mihai Chirică. În replică, Chirică a transmis un mesaj tranşant, spunând că "nu partidul m-a facut pe mine la Iasi, ci eu am crescut partidul". Mai mult, Chirică a mai spus că Ştefănescu are "atitudine de nervertebrată" pe care a avut-o în preajma lui Vadim Tudor.

Redăm, în continuare, replica pe care Chirică i-a transmis-o lui Ştefănescu, potrivit radiohit.ro:

"Dl Stefanescu incearca sa aduca de mai multa vreme o astfel de stare in partid. Prima teza era ca eu l-am alungat pe Nichita din Primărie, eu i-am adus-o pe Adina și probabil, eu as fi dus si bichonii la Politia Locala.

A doua teza pe care insista dl Stefanescu, care este atasat de acea atitudine nevertebrata pe care a avut-o in preajma fostului presedinte Romania Mare, Vadim Tudor. Un purtator de geanta desigur, care incearca sa se pozitioneaze favorabil in fata presedintelui partidului. Incearca sa aduca in discutii executii politice pe care nu le intelege. Nu sunt un tip conflctual si tin mult la respect. Iar dumnealui care nu poate reprezenta nici un catun de pe fata pamintului.

Nu partidul m-a facut pe mine la Iasi, ci eu am crescut partidul. Suntem o echipa strins unita, avem personalitatea lui. Dl Codrin Stefanescu nu a citit. Eu am spus ca din punctul meu de vedere nu a fost o lovitura de stat. Singura persoana care a adus in discutie lovitura de stat a fost presedintele Romaniei nu are ce cauta in multime sa stimuleze revolta, ci trebuie sa fie personalitatea care sa duca la echilibrul unui stat. Codrin Stefanescu se suna singur. Excluderea mea din PSD, de ce sa mi-o doresc? Dimpotriva! Eu spun ca nu sunt contra. Sunt printre putinii care am pastrat aceasi atitudine in cea ce fac. In campania electorala pe judetul Iasi eu si colegii mei am sustinut-o.

Eu sunt intr-o tara in care cred, in care am de crescut copii. Si nu vreau sa se termine odata cu mine. Vreau sa am siguranta ca ce ramine din spatele meu, sa ramina ceva mai bun. Sunt obligat sa am puncte de vedere pentru a sprijini lucrurile in care cred. Eu cred in vocea unica a unei organizatii dar cred si in gindurile oamenilor. PSD, ciuma rosie: este un slogan urit care arata incercarea de politizare a unui demers democratic. Ceea ce pune in pericol statul de drept. O sa stau in fata sediului PSD si voi spune ca nu e adevarat. Nu suntem nici un fel de ciuma. Suntem o organizatie care crede in democratie. Rezultatul alegerilor e cel care se vede", spus Chirică.