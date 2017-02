Mihai Chirica, pentru Dragnea: Aceşti "chirici" provin din grecescul "chirios". Înseamnă domni

Aproximativ 30 de primari PSD din judeţul Iaşi s-au reunit, marţi, pentru a lua o decizie privind reacţiile publice ale lui Mihai Chirica, aceştia semnând o scrisoare deschisă prin care se dezic edilul de la Iaşi şi spun că susţin Guvernul Grindeanu şi conducerea centrală a partidului.

Mihai Chirica a avut o reacţie şi la declaraţia preşedintelui PSD, Liviu Drangea, care, marţi dimineaţa, a declarat că „PSD a avut dintotdeauna în sânul său chirici, partidul se va pronunţa în următoarele zile. L-a mai susţinut o dată pe preşedintele Iohannis, când am nominalizat-o pe doamna Shaiddeh”, anunţă Mediafax.

„E onorant, sincer. E onorant plecând din cel puţin două puncte de vedere. Aceşti chirici provin din grecescul chirios care înseamnă domni, aşa scrie în greacă. Şi dacă suntem foarte mulţi domni în acest partid înseamnă că mai există o şansă pentru el. Domni vor mai fi în acest partid, sunt convins, şi vom reuşi să arătăm că social-democraţia este o politică care este mai mult decât necesară în România de astăzi. Sigur, eu nu pot să-mi permit, am totuşi o educaţie la care ţin foarte mult, să intru în dispute cu liderul partidului. Nu am nimic de împărţit pentru că nu vizez postul domnului Dragnea, chiar nici nu vreau. Desigur, nu cred că prin tot ceea ce am spus am ofensat vreodată social-democraţia, disciplina de partid este absolut o necesitate în orice formaţiune politică, indiferent cum se numeşte ea. Dar disciplina de partid are nevoie şi de raţiune, ea este necesară atunci când exprimă lucrurile bune care aliniază partidul şi care îl conduc spre cele mai înalte culmi ale succesului. În momentul de faţă se pare că vedem culmile în oglindă, în sens invers. Deci, este nevoie să ne raliem cu toţii pentru o politică social-democrată europeană în care disciplina de partid nu se contrazice cu posibilitatea de a-ţi exprima un punct de vedere, lucru pe care îl promovez şi la Iaşi”, a explicat Mihai Chirica.