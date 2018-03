Mihai Chirica contestă excluderea din PSD şi dă în judecată partidul

Mihai Chirica va contesta în instanță excluderea din PSD. Primarul Iașiului spune că va sesiza, mai întâi, comisia de integritate din interiorul PSD. Forul este condus de Florin Iordache și nu are mari speranțe de izbândă. De aceea, Chirica spune că în instanță va încerca să demonstreze că procedura prin care a fost exclus din PSD nu a fost una statutară. În urmă cu două săptămâni, Comitetul Executiv Național al PSD a votat, pe șest, ca Mihai Chirica să nu mai fie membru de partid.

Anunţul a fost făcut vineri, după întâlnirea pe care primarii de municipii, printre care şi Mihai Chirica, au avut-o la Guvern, cu premierul.

„Am decis să acţionez în judecată PSD, deoarece, de la deciziile luate în Comitetul Executiv (CEx) de la nivel naţional al formaţiunii politice, de anul trecut, nici până acum nu am fost informat oficial despre ele. Consider că am dreptul la apărare, ca oricare alt cetăţean al acestei ţări, şi am solicitat obligarea formaţiunii politice la informarea mea cu privire la acele hotărâri, prin care mi-au fost retrase funcţiile politice“, a declarat miercuri după amiază, Mihai Chirica, potrivit Mediafax.

La începutul anului trecut, PSD a decis retragerea tuturor funcţiilor politice deţinute de Mihai Chirica, în urma votului dat de Comitetul Executiv în acest sens. Social-democraţii au precizat atunci că au decis sancţionarea edilului ieşean în urma atacurilor aduse şefului PSD, Liviu Dragnea, şi Executivului condus de Sorin Grindeanu. Primarul Iaşului, Mihai Chirica, a fost exclus din PSD, alături de viceprimarul Gabriel Harabagiu şi Sorin Iacoban la începutul lunii februarie 2018. Preşedintele PSD Iaşi, Maricel Popa, a spus atunci că decizia e definitivă.