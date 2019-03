Actorul Mihai Călin, mesaj pentru PSD și ALDE: ”Am ieșit în stradă pentru ei, nu pentru voi!”

Mihai Călin, la Realitatea TV

Actorul Mihai Călin a afirmat, în cadrul emisiunii Jocuri de Putere de la Realitatea TV, că liderii politici aflați la guvernare au o problemă de credibilitatea.

”Ce credibilitatea poată să aibă români în acești vătafi care vin din cele mai sărace județe ale țării? Nu au făcut nimic acolo și se vede ce fac și la nivelul întregii țări”, a precizat Mihai Călin.

Actorul s-a întrebat dacă cei aflați de guvernare își doresc ca românii să plece din țară. ”Asta vreți de la noi să stăm în bula noastră, să primim aplauze și atât, ies din casă, am probleme cu traficul, cu poluarea, cu ceea ce mâncăm și bem, cu spitalele și așa mai departe”, a completat acesta.

”Domnilor de la PSD și ALDE, noi nu am analizat OUG 7 sau tot ce ați făcut în ultimii ani fără consultări, noi am avut un act de solidaritate cu magistrații care au ieșit în stradă și au protestat. Noi am ascultat explicațiile lor și am ieșit în stradă pentru ei, nu pentru voi!”, a mai transmis Mihai Călin.

”Solidaritatea este necesară într-o țară în care am uitat de așa ceva”, a completat actorul.

”Trebuie să fim solidari cu jurnaliștii care sunt dați afară fără motive, cum este cazul de la TVR”, mai spune Mihai Călin.

În ceea ce o privește pe Laura Codruța Kovesi, Mihai Călin a spus că este o prefesioniștă desăvârșită. ”Cine să ne reprezinte, Olguța Vasilescu, care este o rușine? Sunt o mulțime de oameni inteligenți în această țară...”, a completat actorul.

”Ei ne întreabă ce înțeleg actorii din Ordonanța 7. Dar voi ce înțelegeți când mergeți în străinătate? Nu știți să legați două vorbe în limba română, dar în engleză sau în francează!”, afirmă Mihai Călin.