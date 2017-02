Mihaela Grindeanu, soția premierului, prima reacție după 7 zile de proteste: "Nu vreau să mai tac!"

Mihaela Grindeanu, soția premierului Sorin Grindeanu, a reacționat prima dată după șapte zile de proteste neîntrerupte în România față de OUG 13, Guvern și PSD. Aceasta a transmis un mesaj prin intermediul contului de Facebook al unei rude.

Mihaela Grindeanu susține în mesajul publicat pe rețeaua de socializare că soțul ei a ajuns prim-ministrul României cu convingerea că poate ajuta țara.

"Bună seara! Deoarece am luat decizia, pentru binele familiei mele, de a-mi bloca contul de Facebook, voi folosi această metodă pentru a vă transmite un mesaj personal! Poate greșesc făcând publice aceste rânduri, poate voi fi condamnată și blamată de mulți care le vor citi! Dar nu mai pot să tac! Nu vreau să mai tac! Soțul meu e un om responsabil, un om care a fost apreciat, simpatizat și susținut de mulți oameni! A ajuns să fie acuzat de susținere a corupției, să fie acuzat de minciună și de intenții ascunse! A ajuns prim-ministru al României pentru că i-au cerut colegii de partid și nu pentru că a avut el intenții sau ambiții ascunse! A primit această funcție cu dorința clară de a face bine! A plecat de lângă familie, de lângă prieteni, de lângă oamenii care îl susțineau, convins că poate ajuta România! Are doi copii mici, are o familie respectată, are un trecut politic curat! Copiii lui fac parte din viitorul pe care unii spun că el vrea să îl distrugă! Ce om resposabil, ce tată și-a dori să își stigmatizeze proprii copii, să atragă asupra familiei sale amenințări și blesteme, să le distrugă viitorul? Nu are logică!", a scris soția premierului.

Totodată, aceasta este de părere că Sorin Grindeanu poate duce la bun sfârșit programul de guvernare, prin care, spune soția prim-ministrului, românii au numai de câștigat: "Va veni o vreme când nu va mai fi lângă copiii lui, când nu va putea să îi mai protejeze și nimeni nu poate să creadă, nici măcar pentru o clipă, că nu își dorește o țară prosperă și necoruptă pentru viitorul copiilor lui! Nu știu cine are de câștigat după toate aceste proteste, nu știu cine are de câștigat din distrugerea imaginii lui, a carierei lui, dar el sigur nu are de câștigat! Nu i-am cerut să se întoarcă lângă familie, deși îmi doresc din suflet să ne recuperăm liniștea. Dar, în același timp, îmi doresc să fie lăsat să demonstreze tuturor celor care nu cred în el că e un om capabil, că are intenții bune și că poate duce la bun sfârșit un program prin care românii au numai de câștigat! Să îl ajute Dumnezeu!".

În finalul textului publicat pe Facebook, Mihaela Grindeanu subliniază că nu a fost manipulată pentru a transmite acest mesaj.

"Aceste rânduri au fost scrise de mine, nu am fost manipulată, nu am intenții ascunse, nu vreau să citească nimeni printre rânduri! Sunt gândurile, grijile și convingerile mele și am simțit nevoia să le transmit în speranța că unii vor încerca măcar să îl reanalizeze pe omul Sorin Grindeanu și faptele lui! Mulțumesc anticipat tuturor care, deși nu pot să fie de acord cu mine, nu vor considera necesar să înjure sau să blesteme vreun membru al familiei mele! Mulțumesc! Mihaela Grindeanu", a conchis soția premierului.