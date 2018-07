Mihaela Buzărnescu le-a cerut scuze românilor pentru comportamentul de la meciuri

Tenismena Mihaela Buzărnescu este calificată în semifinalele BRD Bucharest Open atât la simplu, cât și la dublu, unde face pereche cu Raluca Olaru. Mihaela a vorbit într-o conferință de presă despre meciul câștigat cu Yafan Wang, semifinala cu Petra Martic, dar și despre accidentarea la ochi.

"Nu o cunoasteam foarte bine pe Wang, doar am urmărit-o în câteva meciuri. Azi a fost foarte agresivă, poate că nici eu nu am fost la nivelul meu cel mai bun. Au fost multe puncte din partea mea, dar și erori, însă până la urmă am reușit să termin meciul în favoarea mea. Vă mulțumesc că ați venit, îmi pare rău din nou pentru ieșiri. Așa sunt eu. Pe parcurs încerc să mă calmez, dar nu prea reușesc. Cel puțin, nu cu voi aici, pentru că e presiunea destul de mare, vreau să va arăt cel mai bun tenis și nu e ușor. Sper că am arătat că și la această vârstă poți să joci bine tenis. Vreau să arăt jucătorilor că nu trebuie să renunțe niciodată. Să cedeze doar în ultima clipă, când nu mai e nicio șansa", a spus Mihaela Buzărnescu, la Digi Sport.

La problema cu racheta, spune sportiva, i-a căzut o lentilă de contact și nu putea să o mai așeze la loc. ”A trebuit să chem medicul ca să vadă dacă am și altceva în ochi și să îmi dea cu o soluție dezinfectantă și mi-am schimbat lentila”, a spus Mihaela Buzărnescu, citată de realitateasportiva.net.