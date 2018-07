Mihaela Buzărnescu: Îmi doresc să joc cu Sorana Cîrstea finala de la Bucureşti

Jucătoarea de tenis Mihaela Buzărnescu a declarat vineri seara, după ce s-a calificat în semifinalele turneului BRD Bucharest Open, că şi-ar dori o finală cu cealaltă româncă rămasă în competiţie, Sorana Cîrstea.

"Eu îmi doresc o finală cu oricine, nu neapărat cu o româncă. Pur şi simplu îmi doresc pentru mine să ajung să joc cât mai multe finale WTA. Dar dacă ar fi şi Sorana Cîrstea în finală ar fi foarte bine pentru România. Îmi doresc să ajungem amândouă în finală. Dar pentru mine cel mai important este să ajung eu în finală", a spus numărul 25 mondial.



Buzărnescu a afirmat că meciul din sferturi cu chinezoaica Yafan Wang a fost unul dificil, cu atât mai mult cu cât s-a desfăşurat pe o umiditate ridicată. "A fost greu atât în primul, cât şi în cel de-al doilea set. Wang a jucat foarte bine azi, s-a mişcat incredibil, a scos tot. De câteva ori nu mă aşteptam să returneze, m-a surprins şi am pierdut puncte. Dar am reuşit să trec peste momentele grele şi să câştig acel tiebreak. Azi a fost şi umiditate mare, foarte cald, deci condiţiile nu au fost deloc uşoare. Aşa că sunt încântată că am câştigat acest meci. Sunt în semifinale şi la simplu şi l dublu, dar sunt obişnuită. În ultimele luni am cam jucat mereu... Dar mai pot să joc, acum două zile m-am simţit mai obosită decât azi. Fizic sunt OK, mi-a priit faptul că ieri am jucat doar dublu", a precizat jucătoarea.

Sursa: agerpres.ro