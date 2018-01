FOTO EXPLICATIE: Mierea de aur - tot ce trebuie să ştii despre cel mai puternic antibiotic din lume

Mierea de Aur este un remediu naturist popular in lumea internetului si care beneficiaza de proprietati vindecatoare excelente.

Turmericul contine curcumina, un polifenol minune si un ingredient activ esential cu peste 150 de calitati terapeutice. Curcumina continuta face ca turmericul sa fie un puternic antioxidant natural cu proprietati anticarcinogene si antiinflamatorii excelente. Spre deosebire de medicamente, turmericul nu are efecte negative asupra florei microintestinale.



Turmericul beneficiaza si de proprietati antibacteriene, antivirale si antifungice, ajutand astfel organismul sa lupte impotriva racelilor, a tusei sau a gripei. In acelasi timp, in compozitia turmericului se afla si o substanta numita lipopolizaharida, care stimuleaza sistemul imunitar al organismului. Se spune ca locuitorii din insula Okinawa, recunoscuti ca avand cea mai mare durata de viata din lume, consuma ceai de turmeric zilnic.



La randul sau, mierea naturala are proprietati antibacteriene, antiseptice si este un remediu vindecator remarcabil. Mierea contine si un ingredient special produs in prezenta unei enzime adaugate de albine – peroxidul de hidrogen – ce ii confera proprietatile sale bactericide.

Sursa