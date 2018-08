Microbuz răsturnat pe Autostrada Soarelui: 3 victime, trafic restricţionat

Un microbuz in care se aflau opt persoane s-a rasturnat, marti seara, pe Autostrada A2 Bucuresti-Constanta, dupa ce un pneu ar fi explodat.

Trei barbati au fost raniti in urma accidentului.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Calarasi, accidentul a avut loc pe Autostrada A2, la kilometrul 78, unde un microbuz in care se aflau opt persoane s-a rasturnat, dupa ce ar fi explodat un pneu.



Trei persoane au fost ranite in accident, fiind vorba despre trei barbati in varsta de 23, 30 si 34 de ani, spun reprezentantii ISU Calarasi, citati de ziare.com.