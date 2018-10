Michael Schumacher. Fostul manager tocmai a făcut anunţul DEVASTATOR

Willi Weber, fostul manager al lui Michael Schumacher, a marturisit ca nu mai crede in recuperarea septuplului campion mondial al Formulei 1.

Acesta a dezvaluit ca s-a luptat indelung cu acest sentiment, pana cand a ajuns sa il accepte.



"Dupa o lunga perioada de tristete, am reusit sa ii pun capat. Am inchis acest capitol. Daca nu as fi facut asta, probabil ca as fi innebunit", a spus Weber, citat de ziare.com.



El a continuat vorbind despre anii frumosi in care a lucrat pentru Schumacher: "Am avut cea mai buna si plina de succes perioada impreuna. Am stat alaturi 20 de ani, la bine si la greu. Dar am ajuns in punctul in care nu ne mai controlam singuri soarta."



Michael Schumacher a suferit un grav accident in data de 29 decembrie 2013, pe o partie de schi din Franta.