Michael Jackson a murit acum 8 ani, dar acum a venit un anunț surpriză. "Bad" - a capella AUDIO

Luna aceasta se împlinesc 30 de ani de când a fost lansat "Bad", albumul mult așteptat la acea vreme de către fanii lui Michael Jackson. Trecuseră deja aproape 5 ani de la precedentul album solo al megastarului, "Thriller", iar lumea cerea o continuare.

Cu două premii Grammy și cu vânzări de aproximativ 35 de milioane de exemplare în întreaga lume, albumul Bad i-a certificat lui Michael Jackson statutul de megastar, el devenind, astfel, unul dintre cei mai de succes artiști ai tuturor timpurilor.

Regele Pop-ului avea la acel moment 29 de ani, iar cariera lui încă nu ajunsese la apogeu.

Acum vine, însă, partea interesantă. Toți fanii lui Michael Jackson, și nu numai ei, cunosc piesa care dă titlul albumului. Dar puțini știu că există și o variantă A cappella, adică instrumentele au fost eliminate și se aude doar vocea lui Michael Jackson.

Ascultă mai jos varianta puțin cunoscută!



Tracklisting "Bad":

1. Bad

2. The Way You Make Me Feel

3. Speed Demon

4. Liberian Girl

5. Just Good Friends (cu Stevie Wonder)

6. Another Part of Me

7. Man in the Mirror

8. I Just Can't Stop Loving You

9. Dirty Diana

10. Smooth Criminal

11. Leave Me Alone (bonus, doar pe varianta CD)

Supranumit Regele pop-ului, Michael Jackson a murit pe 25 iunie 2009, la vârsta de 50 de ani, din cauza unui stop cardiac, provocat de o intoxicaţie gravă cu propofol, un anestezic puternic, utilizat în spitale şi în clinicile medicale, pe care starul îl folosea la domiciliu ca somnifer, cu acceptul şi complicitatea doctorului Conrad Murray.