MICHAEL FLATLEY - Lord of the Dance – "Dangerous Games", la Arenele Romane

An de an, dansatorii ”Lord of the Dance” aduc în România magia luptei dintre bine și rău și a folclorului irlandez, transmisă prin dansul specific. Printre cele mai atractive spectacole ale anului 2019 se numără show-ul dansatorilor irlandezi, ”Dangerous Games”, produs de celebrul coregraf și regizor Michael Flatley, care va fi prezentat publicului din capitală, în ar liber, pe 22 iunie, la Arenele Romane, începând cu ora 20:30.