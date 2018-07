Michael Cohen, supranumit "pitbullul" lui Trump, se distanţează de preşedintele american

Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump aflat in centrul unei anchete penale, s-a distantat de presedintele american, afirmand ca, in caz de inculpare, "prioritatea" sa va fi sa-si protejeze familia, si nu pe presedinte, intr-un interviu difuzat, luni, si citat de AFP.

De cand birourile si domiciliul i-au fost perchezitionate la 9 aprilie de anchetatori federali, soarta lui Michael Cohen si loialitatea sa fata de presedinte, pentru care a lucrat 10 ani, constituie obiectul unor intense speculatii.



Supranumit "pitbullul" lui Trump pentru care a gestionat numeroase dosare delicate, el se declarase in trecut dispus sa "incaseze un glont" pentru a-l proteja pe presedinte.



De atunci, multi speculeaza asupra faptului ca Michael Cohen ar putea, in caz de inculpare, sa se decida sa coopereze cu anchetatorii pentru a evita o pedeapsa grea si sa le furnizeze informatii potential compromitatoare pentru presedinte.



Michael Cohen, casatorit cu o imigranta ucraineana, pare sa confirme aceasta posibilitate intr-un interviu acordat canalului ABC, difuzat luni. Intrebat ce ar face daca ar trebui sa aleaga intre a-l proteja pe presedinte si a-si proteja familia, el a ales a doua posibilitate.



"Familia mea si tara mea trec pe primul plan. Loialitatea mea este inainte de toate fata de sotia mea, fiica mea si fiul meu", a declarat Cohen jurnalistului George Stephanopoulos, in cursul primului sau interviu consacrat problemelor sale cu justitia.



Nimeni nu stie exact de ce anume si cand ar putea fi inculpat Cohen, noteaza AFP, citat de ziare.com.