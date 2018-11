Metrorex, noi promisiuni pentru finalizarea tronsonului Drumul Taberei

După nenumărate amânari, devenite proverbiale și subiect de glume proaste, conducerea Metrorex aruncă pe piață o nouă dată de finalizare a lucrărilor: 2019

Directorul general al Metrorex, Dumitru Şodolescu, afirmă că în anul 2019 se va putea circula cu metroul în Drumul Taberei, întrucât lucrările au un grad foarte avansat de finalizare, iar constructorii, cu care discută săptămânal, fac promisiuni că îşi vor îndeplini obligaţiile contractuale.



"Lucrările nu sunt oprite. Şi noi am sesizat că a scăzut ritmul lucrărilor, însă Asocierea nu are niciun motiv pentru a nu executa lucrările. Metrorex nu are nicio obligaţie restantă la plată pe facturile aferente acestor lucrări, cu excepţia acelor despăgubiri care au fost stabilite de instanţa de judecată, dar care nu constituie un motiv de întârziere", a spus acesta, prezent la deschiderea terminalului intermodal Străuleşti.



Întrebat dacă în 2019 va fi metrou în Drumul Taberei, el a răspuns: "100% vom avea, pentru că nu doar Astaldi este în acea asociere, este un grup de patru firme care sunt în asociere".



"Lucrările au un grad foarte de avansat de finalizare şi discutăm cu ei în fiecare săptămână şi avem promisiuni că îşi vor îndeplini obligaţiile contractuale şi este preocuparea noastră principală", a adăugat el.



În plus, 15 noiembrie este termenul pentru pronunţarea instanţei pe recurs.



"Pe 15 (noiembrie - n. r.) se va pronunţa instanţa pe recurs. Sperăm să se finalizeze şi, în aceste condiţii, putem semna contractul până la sfârşitul lunii, apoi curg cele nouă luni cât avem pentru implementarea automatizării. Firma care a făcut contestaţia a mai introdus încă una pe procedura de adjudecare, care a fost suspendată de instanţă. Dacă rămâne decizie definitivă, drept urmare descalificarea este considerată corectă de către instanţă, cealaltă rămâne fără obiect. Sfârşitul lui august este termenul de finalizare a sistemului de automatizare, dacă instanţa se pronunţă pe 15 şi rămâne sentinţa de la fond. Să nu vă aşteptaţi că de la 1 septembrie începem să dăm drumul la circulaţie, pentru că urmează probele: recepţie la terminarea lucrărilor, probe de punere în funcţiune...Probele tehnologice le putem face şi fără sistemul de siguranţă, nu e nevoie de acesta", a precizat Şodolescu.



Potrivit acestuia, există o licitaţie în curs pentru 13 trenuri de metrou şi urmează şi altele.



"Strategia noastră prevede ca până în 2030 să mai achiziţionăm încă 30 de rame de metrou", a subliniat şeful Metrorex.



Întrebat despre cum vede rezolvarea aglomeraţiei de la metrou la anumite ore pe unele magistrale, Dumitru Şodolescu a afirmat: "Am demarat formalităţile pentru studiul de fezabilitate pentru extinderea atât înspre Pipera, cât şi spre Berceni, ceea ce va conduce la micşorarea timpului între două garnituri de metrou. S-ar putea să scadă la 90 de secunde - 1 minut şi jumătate, cât este minimul la care putem circula. Acum este în jur de 3 minute".



În altă ordine de idei, şeful companiei de transport a asigurat că Metrorex nu va mări anul viitor preţurile la bilete şi abonamente.



"Nu e în intenţia noastră să mărim preţurile la bilete şi abonamente", a susţinut acesta.