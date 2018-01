METODA SIGURĂ prin care îţi poţi da seama ce carne este CANCERIGENĂ

Ca sa stii ce cumperi, ia cu tine lupa cand mergi la magazin (glumim, in parte, dar exista multe situatii in care scrisul de pe etichetele produselor este prea mic). Apoi, aminteste-ti aceste sfaturi utile ale medicului veterinar Miroslav Stojsica, un fost inspector veterinar federal.

Este extrem de important sa citim etichetele produselor. Primul motiv ca sa nu cumparam carnati, cremwursti si salam o reprezinta faptul daca eticheta este marcata cu MSM (carne procesata mecanic). Asta inseamna ca o masina a tocat carnea si a maruntit oasele, care contineau toate urmele de antibiotice, hormoni, metale grele si alte otravuri pe care animalul respectiv le-a consumat pe parcursul vietii, scrie secretele.com.



Acelasi lucru este valabil si in cazul in care pe eticheta se gaseste ca emulgatorul este nitrit, sub numele de E249, E250, E251 si E252.



Acestia sunt daunatori intrucat aminoacizii din carne produc un compus cancerigen numit nitrosamina. Carnatii, cremwurstii, salamul si pateul contin polifosfati marcati cu E451, E452, E453, care sunt toxici si care, popular fie spus, ne afecteaza genetic.



Fii foarte atent si evita consumul produselor care contin E407, compus cancerigen. Acesta se lipeste de peretii intestinali, creand inflamatii ce mai tarziu pot degenera in cancer la colon - avertizeaza expertii.



In plus, daca vei citi etichetele, vei vedea ca unele produse contin arome - evita pe cat posibil produsul pe a carei eticheta este scris glutamat MSG.