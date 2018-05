Metoda prin care Kate Middleton a slăbit spectaculos

Desi a nascut de trei ori, Ducesa de Cambridge s-a recuperat rapid dupa venirea pe lume a copiilor.

Conform Womenshealthmag.com, Kate Middleton nu este adepta dietelor drastice, ci prefera mai degraba un stil de viata sanatos si o alimetatie corecta. Se pare ca Ducesa de Cambridge prefera dieta Dukan, care da rezultate vizibile in timp foarte scurt. Dieta Dukan urmareste patre etape, primele doua lucrand in favoarea pierderii in greutate, iar cele din urma spre a te ajuta sa te mentii la greutatea dorita, nou regasita.



Dieta Dukan "Etapa de Atac" - prima etapa. Denumita sugestiv "Etapa de Atac", prima faza a programului de slabit se desfasoara pe o perioada de pana la 10 zile, in functie de cate kilograme vrei sa pierzi. In primele cinci zile, cei care urmeaza dieta Dukan se pot astepta la o scadere in greutate de pana la 3-5 kilograme. In aceasta prima faza, vei consuma numai alimente bogate in proteine, asezonate dupa gust cu alimente care nu contin carbohidrati sau grasimi (otet, mustar, sare, condimente).



